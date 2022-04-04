Активная молодежь Всеволожского района встретилась на форуме «Деловая весна»

Встреча активистов прошла 31 марта во Всеволожском агропромышленном техникуме. Организатором выступил отдел по молодёжной политике, туризму и межнациональным отношениям.

Сюда съехались 50 представителей различных поселений. На встрече присутствовали представители местных молодёжных советов, члены Парламента старшеклассников, сотрудники молодёжно-подростковых клубов. Первая половина форума представляла собой образовательный марафон. Гостям провели лекции на тему «Взаимодействие общества и власти», «Лидерство в местных сообществах», рассказали о возможностях, которые открываются представителям молодёжных сообществ, а также о том, как наладить взаимодействие в команде.

Одна из спикеров – Полина Усикова – считает, что многие не знают о том, как попасть в консультативно-совещательные органы и что это может дать, какие плоды принести. Сейчас Полина – специалист по работе с молодёжью в центре «Молодёжный», а также председатель Молодёжного совета Кузьмоловского поселения. По её мнению, активная деятельность может помочь подняться по социальной лестнице: всё начинается с молодёжного совета поселения или района, который открывает двери для вхождения в совет губернатора области. С Полиной всё произошло именно так: с помощью упорного труда ей удалось стать членом совета области. На встрече девушка поведала о том, как наладить диалог с администрацией, привлечь людей в свою команду и найти помещение для мероприятий. Оказалось, что всё не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Вторая часть делового форума была посвящена новому Молодёжному совету. Его члены разделились на группы, чтобы вместе разработать концепцию проведения Дня молодёжи. Он, без сомнения, является одним из главных праздников молодых, а значит, и провести его нужно с размахом. Гостям встречи обозначили бюджет мероприятия и попросили, исходя из этого, пофантазировать, каким оно могло бы быть. Звучали разные предложения: провести фестиваль красок, пригласить артистов, привезти на праздник команду каждого из поселений, организовать квест.

Также прошли дебаты, направленные на выбор председателя Молодёжного совета. Желающие могли представить собственную программу, рассказать о том, что им кажется важным, обозначить проблемы и пути их решения. Кто-то посетовал – девушкам и юношам из маленьких посёлков негде провести досуг, другие предлагали сделать упор на социальную политику – наладить взаимодействие с Советом ветеранов и другими общественными организациями. В результате удалось выявить нескольких лидеров, набравших наибольшее количество голосов. Однако председателя пока не выбрали – это произойдёт на одной из ближайших встреч совета. Ясно одно – теперь в нашем районе есть общность, способная объединять молодых и вдохновлять их на новые свершения.

Екатерина Королева

Фото предоставлено отделом по молодёжной политике