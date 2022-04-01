«Спящие ангелы добра»

Донорство костного мозга окружено множеством мифов и домыслов. Развеять их мы попросили Анну Астахову-Стрельникову – куратора общественного движения «Энергия Жизни» во Всеволожске, которая активно занимается популяризацией донорства костного мозга.

Она не случайно посвящает этому много времени и сил – в 2017 году наша героиня столкнулась с тяжёлой болезнью сына. Мальчику могла потребоваться пересадка костного мозга. Со временем оказалось, что в его случае это не обязательно – лечение шло другими путями. Однако есть люди, которым не выжить без пересадки.

Стать донором может не каждый. Для тех, у кого есть хронические заболевания, это исключено. Есть и возрастные ограничения: донору должно быть от 18 до 45 лет и вес не менее 50 килограммов. Все подходящие кандидаты сдают кровь на типирование – исследование набора генов, отвечающих за тканевую совместимость. Есть и другой способ провести анализ – исследовать буккальный эпителий, или эпителий внутренней стороны щеки. Второй вариант подойдёт тем, кто боится сдавать кровь из вены и старается избежать этого всеми возможными способами.

Затем подходящие кандидаты заносятся в регистр доноров. Но это не значит, что в ближайшее время они отправятся сдавать стволовые клетки мозга. Сначала необходимо дождаться совпадения между донором и реципиентом. Порой ждать приходится долго, ведь совпадение, по статистике, составляет 1:10 000. То есть шанс, что оно произойдёт, очень мал. Поэтому доноров костного мозга называют «спящими ангелами добра».

Анна уже несколько лет числится в регистре. Пока совпадений с её клетками не было. Но когда появится человек, которому будет необходима трансплантация, она обязательно окажется рядом. Болезнь ребёнка – хронический миелоидный лейкоз – стала для неё потрясением. Жизнь разделилась на до и после. Новость о болезни была как гром среди ясного неба. В таких случаях очень легко погрузиться в отчаянье, дать горю полностью поглотить себя и опустить руки. Но это не про нашу героиню.

Анна долго не могла прийти в себя, не знала, как двигаться дальше. Всё это – абсолютно нормальная реакция психики. Выйти из такого состояния помог случай – она познакомилась с руководителем организации «Энергия Жизни» Виктором Андроновым, который помог обрести настоящую семью единомышленников. Так родилось движение «Спящие ангелы добра», направленное на популяризацию донорства костного мозга, равный консультант в области гематологии от «Фонда борьбы с лейкемией».

В результате лечения сыну удалось выйти в ремиссию. Он посещает реабилитационный центр, на базе которого работают психолог, логопед и массажист. Сейчас Анна – мама двоих детей, студентка 1 курса Центра непрерывного медицинского развития Ленинградской области, где учится на медсестру. Также она – куратор общественного движения «Энергия Жизни» в Ленинградской области.

Обычно консультантами становятся те, у кого есть личный опыт борьбы с онкогематологическим заболеванием. Считается, что те, кто сам перенёс заболевание, лучше смогут поддержать других и более грамотно ответят на их вопросы. Однако это не совсем так: те, кто столкнулся с болезнью близких, тоже проводят много времени в больницах, общаются с врачами, ищут информацию о недуге. У равных консультантов есть одно правило – они не могут консультировать друзей и родственников, ведь в этом деле нужно оставаться беспристрастной. Анна – известная в районе активистка. Ей часто пишут те, кто столкнулся с раком. Они пребывают в состоянии шока и ищут поддержки извне. Поэтому Анна и решилась на обучение – ей хотелось быть более компетентной в этом вопросе.

К сожалению, сертификат консультанта она так и не получила. Его выдают только тем, кто лично столкнулся с болезнью. Этим летом стартует курс по равному консультированию для мам. Анна также планирует пройти его. После его окончания она сможет получить сертификат.

Уже несколько лет Анна профессионально занимается уборкой. Убирает большие частные дома. Работает обычно в команде. За это время у неё сформировался немалый круг знакомств, среди которых не только постоянные клиенты, но и коллеги. К ней часто обращались с просьбой найти няню, повара и специалиста по уборке. В сфере подбора домашнего персонала решающую роль часто играет «сарафанное радио».

Со временем Анна решила открыть собственное клининговое агентство. Ведь она не только наводит чистоту, но и координирует деятельность свой команды, а также помогает работодателям и сотрудникам найти друг друга. Ещё до Нового года она подала заявку на получение субсидии – это поможет открыть свой бизнес. Затем прошла обучение во Всеволожском центре развития предпринимательства. Сейчас уже готовится применить свои знания на практике – в скором времени откроет собственное агентство.

Кстати, многих своих клиентов она сподвигла вступить в регистр доноров. Анна считает, что в наше непростое время важно проявлять доброту друг к другу, поддерживать близких и помогать тем, кто в этом нуждается.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото из личного архива Анны Астаховой-Стрельниковой