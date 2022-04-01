В Ленобласти стартовал весенний призыв в армию

Весенняя призывная кампания стартовала 1 апреля во всех муниципальных районах 47-го региона. Почти все ленинградцы, призванные на военную службу, по сложившейся практике будут направлены в воинские части, дислоцирующиеся в пределах Западного военного округа.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, весенний призыв продлится до 15 июля. Несмотря на снижение уровня заболевания коронавирусом, призывные пункты будут работать в особом режиме с соблюдением ряда ограничительным мер.

Отметим, что призыву подлежат не только юноши, достигшие 18-летнего возраста, но и молодые люди до 27 лет, окончившие техникумы, колледжи и институты, не имеющие права на отсрочку.

Фото Антона Ляпина из архива «В.в.»