В Ленобласти ограничили движение большегрузов до 30 апреля

Региональные дороги встали на сезонную просушку. Контролировать проезд машин будут передвижные посты весового контроля.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, максимальная допустимая нагрузка на каждую ось для асфальтовых дорог составит пять тонн, для гравийных трасс – три тонны. Штрафы за движение с перегрузом для юридических лиц могут доходить до 400 тысяч рублей, а задержанные на весовом посту машины отравятся на спецстоянки.

Напомним, что после снежной зимы дорожное полотно сильно пропитывается влагой, а значит, больше подвержено разрушениям в ходе эксплуатации. Весенняя просушка помогает снизить нагрузку на дороги и избежать больших повреждений.

К слову, необходимость в весенней просушке сильно зависит от климатических особенностей региона и даже погодных условий конкретного года. Поэтому решение о дате начала и длительности проведения подобных мероприятий может сильно меняться от года к году.