Во Всеволожский район приходит театральная весна

Вот и дождались! И на фронтоне Всеволожского ЦКД появился долгожданный баннер со знакомыми фигурками Арлекино и Коломбины, приветствующими Всеволожскую театральную весну, которая придёт в наш город в 16-й раз.

Театральный фестиваль государственных театров «Всеволожская весна» – пионер и долгожитель ленинградской земли. Да, в прошлом году мы торжественно отмечали круглую дату – 15 лет со дня рождения фестиваля. Приветствуя гостей и участников, заслуженный работник культуры Людмила Григорьевна Смирнова, в те годы возглавлявшая отдел культуры городской администрации, вспоминала, сколько было сомнений, волнений и сложностей на первых шагах по организации фестиваля. Мол, а почему Всеволожск, где нет даже приличной сцены? Почему обыкновенный районный центр примеряет на себя лавры Авиньона? (Известный на весь мир небольшой город на юге Франции, где проходит один из самых известных в мире театральных фестивалей – Т.Т.)

– И тем не менее всё получилось и сложилось, – подводит итоги сегодняшнего дня куратор нынешнего фестиваля А.Н. Мамбетова. – Мы на пороге открытия, которое состоится 9 апреля на сцене нашего Культурно-досугового центра в городе Всеволожске. И мы принимаем в нашу фестивальную команду новый для всеволожского зрителя коллектив: Санкт-Петербургский театр мюзикла и комедии «АлеКО», который покажет фантастическую комедию Алексея Козырева «Петра внезапное явленье», приуроченное к 350-летию со дня рождения Петра I. Ещё одно новое лицо – небольшой камерный театр с Выборгской стороны с замечательным названием «Легенда». Я смотрела несколько спектаклей этого театра, была приятно удивлена и работой актерского коллектива, и работой художника. Это интересный, самобытный коллектив, который покажет на нашей сцене детский спектакль «Федора». Уверена, наш зритель был бы в восторге и от «взрослых спектаклей» театра «Легенда», но время работы нашего фестиваля совпало с премьерой на родной сцене, и привезут нам только детский спектакль.

– Алла Николаевна, о детских спектаклях, которые традиционно в немалом количестве радуют наших юных зрителей, мы поговорим чуть позже, а вот о премьерах… Ведь «Всеволожская весна» задумывалась как фестиваль театральных премьер. Удается, как говорится, «сохранять лицо»?

– Не всё ведь зависит от нас. Такого количества премьер, как в былые годы, – доходило до показа шести и даже семи премьерных спектаклей за эти две театральные недели, – теперь нет. К сожалению, ковид, карантинные ограничения и прочие обстоятельства внесли свои коррективы, и поэтому только один премьерный спектакль будет показан в рамках нашего фестиваля. И на этот спектакль наш зритель отправится на комфортабельном автобусе в Театр драмы «На Литейном». Но какую они получат радость, можно только представить! Хорошо знакомая нам пьеса Бомарше «Женитьба Фигаро» предстанет в новом свете. Это не значит, что там появятся какие-то, говоря языком современным, «прибамбасы». А вот великолепные режиссерская работа и актерские находки, прекрасные декорации и костюмы в этом спектакле в наличии.

Ещё один спектакль Драматического театра «На Литейном» будет показан на нашей сцене в ЦКД. Экстравагантная комедия «Примадонны» – так обозначен жанр пьесы Кена Людвига. Все пять областных театров традиционно принимают участие в нашем театральном фестивале.

Любимый театр «Комедианты» порадует пьесой «Дачницы», в жанре фарса-детектива. Театр на Васильевском представит «эксцентричную историю» по пьесе Пьера Нотта «Две дамочки в сторону севера», Государственный театр драмы и кукол «Святая крепость» из города Выборга порадует классикой: комедией по пьесе Островского «Правда хорошо, счастье – лучше». Наш Театр-студия из Лодейного Поля, который буквально три года назад стал государственным, покажет трагикомедию «Последняя любовь» у нас в ЦКД. И конечно – детские спектакли, о которых хочется сказать особо. Потому что это наша обязательная часть при всех условиях: все лучшее – детям. Детская сказка «Козявочка» выборжан, «История кота Филофея» от театра «Комедианты» и детский музыкальный спектакль «Федора» театра «Легенда» (я уже говорила об этом театре).

– Ежегодно с особым интересом мы ждём, кого представит фестиваль в качестве «специального гостя» в завершение фестивальной работы. Кто будет на этот раз?

– На этот раз будет народный артист России, художественный руководитель и директор Государственного театра эстрады имени Аркадия Райкина Юрий Гальцев. Не один, а с командой. Они покажут на нашей сцене свою программу и традиционно пообщаются со зрителями.

Автор Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА из архива «В.в.»