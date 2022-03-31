Племзавод «Приневское»: не молоком единым…

Власти Ленинградской области уверены – жители региона даже в условиях санкционного давления не будут испытывать трудностей с приобретением продуктов питания. И пример тому – успешная работа сельскохозяйственных предприятий, в числе которых и наш прославленный племенной завод «Приневское».

Молочный поток

Основное направление деятельности предприятия – племенное животноводство. За 20 лет – а хозяйство готовится в июне нынешнего года отметить юбилей – накоплен колоссальный опыт эффективной работы в непростых экономических условиях.

Залогом стабильности в «Приневском» считают многопрофильность, когда параллельно развиваются несколько видов сельскохозяйственного производства.

Молоко и молочные продукты, выпущенные под торговой маркой «Приневское», известны далеко за пределами Всеволожского района и Ленинградской области. Над этим ежедневно трудятся высококлассные специалисты на собственном молокозаводе, который выпускает более 30 видов разнообразной продукции – одних сыров здесь производят порядка 200 килограммов в сутки. А еще йогурты, сливки, сметана и творог, кефир, масло и, собственно, отличное молоко. В сутки производственные цеха завода перерабатывает порядка 20 тонн сырья, которым их обеспечивают содержащиеся в «Приневском» почти 1000 коров – в среднем каждая из них дает 33 литра молока в сутки. Немалый вклад в общее молочный поток делают и 800 коз зааненской породы, на которых в хозяйстве возлагают большие надежды. Сегодня племзавод «Приневское» имеет не только собственные практические наработки в козоводческом деле, но и практически вывел свой подвид.

Картошка с грибами

Помимо молочной фермы и современной лаборатории по искусственному осеменению, на предприятии активно развивается сфера растениеводства. Практически четверть всех овощей открытого грунта и картофеля, производящихся в 47-м регионе, приходятся на долю «Приневского».

Только представьте масштабы – сегодня хозяйство располагает четырьмя тысячами гектаров пригодной для возделывания земли. Более того, идет заметное наращивание земельного банка – до шести тысяч гектаров за счет посевных площадей в Волосовском районе, где хозяйство выращивает зерновые культуры и рапс.

Как известно, овощи нужно не только вырастить, но и сохранить до момента реализации – для этих целей в «Приневском» созданы специально оборудованные комплексы, рассчитанные на хранение продукции объемом более 30 тысяч тонн.

В теплицах растениеводы выращивают рассаду капусты, огурцов, помидоров и перцев, а также декоративные цветы и кустарники.

В 2010 году на предприятии был запущен шампиньонный комплекс – с тех пор ежедневно там собирают отменный урожай грибов, потребление которых постоянно растет.

Поддержка необходима, помощь идёт

Пока санкции «крепчают», областному агропрому предстоит решить немало вопросов, связанных с обеспечением предприятий запчастями для сельскохозяйственной техники, ранее поставляемых из-за границы, а также семенами и удобрениями, часть которых закупалась там же.

Что касается «Приневского», то здесь пока работают в прежнем режиме – производство-то практически автономное, около 70 процентов всех расходных материалов в хозяйстве – собственного производства. А то, что не производится в «Приневском», удалось закупить еще до введения экономических ограничений и повышения цен.

По словам заместителя генерального директора Михаила Романова, семена овощных культур были выкуплены еще до нового года, на 90 процентов «вопрос закрыт» по удобрениям и средствам защиты. Закупки оборудования, биоматериалов для пополнения стада и даже лекарств для животных были произведены заранее, поскольку сельскохозяйственное производство – сфера, где нужно все предусматривать на несколько шагов вперед.

Ситуация с кормами для молочного стада, по мнению специалистов, тоже не вызывает опасений. «Корм заготовлен с прошлого года. Мы к нему ещё не прикасались, – информирует начальник цеха животноводства «Приневского» Владимир Лебедь. – Значит, до сентября целиком и полностью обеспечены».

Но, разумеется, государственная поддержка сельхозпроизводителям необходима, и помощь уже приходит. Поддержка аграрного сектора – всегда одна из ключевых задач и на региональном, и на федеральном уровне.

Так, федеральный центр адресовал регионам дополнительные средства на сумму 12 миллиардов рублей – они пойдут на поддержку программы льготного лизинга сельхозтехники.

В «Приневском» и других сельхозпредприятиях региона уверены в том, что особенно мощной мерой поддержки станет компенсация кредитных ставок.

«Аграриям нашей Ленинградской области в преддверии весенне-полевых работ выделено 366,8 миллиона рублей на компенсацию кредитных ставок. Это значит, что сельхозпредприятия могут привлечь льготные кредиты на сумму более 5 миллиардов рублей…» – написал в своём Телеграм – канале губернатор Александр Дрозденко.

И это хорошая новость, позволяющая с оптимизмом смотреть в будущее. Конечно, трудности есть – они были и будут всегда. Но сейчас, пожалуй, самое время вспомнить, что в трудные времена мы, как никогда, умели сплачиваться и объединяться для их преодоления.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА из архива «В.в.»