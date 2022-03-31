На Рябовском храме во Всеволожске возводится храм

30 марта у строящегося на старом Рябовском кладбище храма собрались верующие, чтобы принять участие в освящении купола и креста храма, возводимого во имя святого человека Божиего Преподобного Алексия. Он жил в V веке в Римской империи и был смиренным молитвенником.

Перед началом освящения благочинный Всеволожского округа, настоятель храма Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни г. Всеволожска протоиерей Роман (Гуцу) в сослужении настоятеля храма Святого Благоверного князя Александра Невского в п. Романовка иерея Михаила (Дорожкина) прочитали акафисты в честь святого и вознесли хвалу Господу за милость, проявляемую к жителям нашего района.

После молитв священнослужители и миряне вышли в церковный двор, где благочинный совершил освящение купола и креста. И к радости собравшихся, купол с крестом был поднят и увенчал храм, засияв в пробившихся сквозь тучи солнечных лучах. Полное освящение храма состоится после окончания всех отделочных работ в ближайшее время.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА