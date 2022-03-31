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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Мультицентре во Всеволожске обсудили вопросы трудоустройства людей с ОВЗ

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Сегодня, 31 марта, в Мультицентре социальной и трудовой интеграции во Всеволожске прошла консалтинговая сессия по трудоустройству граждан с инвалидностью. В мероприятии приняли участие около трёх десятков представителей бизнеса и госструктур.

На организованном совместно со Всеволожским филиалом Центра занятости населения Ленинградской области обсудили перспективы обеспечения работой людей с ОВЗ.

– За нашими плечами успешные примеры трудоустройства, – рассказала руководитель Мультицентра Ирина Дрозденко. – Ребята, в силу своих способностей, дорожат рабочим местом, заработком и возможностью быть востребованными. Ведь финансы позволяют молодым людям вести пусть не абсолютно, но частично самостоятельную и независимую жизнь. В основном наши обучающиеся сироты и выпускники ПНИ. Большинство из них, не имея собственного жилья, попадают в социальные учреждения. Означает ли это, что они опасны себе и окружающим? Безусловно и категорически нет! Они дееспособны.

Как отмечает Ирина Дрозденко, за семь лет обучение в Мультицентре прошли более одной тысячи ребят, из них свидетельство о профессии получили 797, а 573 – успешно трудоустроены. А в скором времени планируется открытие «Дома сопровождаемого проживания».

– Наша работа направлена на мотивацию работодателей для последующего трудоустройства людей с ОВЗ, – говорит специалист по профориентации и сопровождению трудоустройства групп с инвалидностью Алексей Иванов. – На данный момент трудоустраивая инвалидов предприятия могу рассчитывать на субсидии и компенсации. Но главная проблема в том, что, оформляя людей с ОВЗ, работодатели рассматривают их как социальную нагрузку. Но они обычные сотрудники. И здесь нужно уметь говорить «нет» тем, кто не справляется с работой.

– Пятьдесят процентов наших сотрудников – это люди с ОВЗ, – говорит владелец типографии Евгений Быков. – Ребята держатся за свои рабочие места. Что касается качества, то они выполняют работу не хуже, а по ряду параметров даже лучше. Приведу пример. Недавно у нас был большой заказ на изготовление открыток из мелких деталей, которые нужно скреплять вручную. Обычно на сбор такой открытки уходит 15 минут, но наши сотрудники с аутизмом справлялись за три. Представляете, в пять раз быстрее! Мы часто говорим об ограниченных возможностях, но забываем о выработанных преимуществах.

Директор Всеволожского центра Анастасия Серова, рассказала о мерах господдержки и о помощи как начинающим, так и действующим предпринимателям сформировать ключевые компетенции в части преференций трудоустройства граждан из числа инвалидов.

Ирэн ОВСЕПЯН
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