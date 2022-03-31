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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Ленобласти стартует запись в первый класс

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1 апреля начнется прием документов в первые классы школ Ленинградской области. Родители могут подать соответствующее заявление непосредственно в региональные школы, а также через многофункциональные центры или порталы государственных и муниципальных услуг Ленобласти.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, онлайн-заявление можно подать на сайтах obr.lenreg.ru и  gu.lenobl.ru во вкладке «Запись в школу». После заполнения формуляра и обработки заявления родитель получит приглашение на прием в выбранную школу.

Также заявление помогут заполнить специалисты МФЦ или школы – в этом случае родителю необходимо иметь при себе паспорт, свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя.

Обратите внимание, что подать заявление в школу, которая относится к микрорайону проживания ребенка, необходимо до 30 июня. В любую другую — с 6 июля по 5 сентября.

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