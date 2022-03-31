В детской библиотеке Ленобласти собрались «повелители слов»

В Ленинградской областной детской библиотеке в рамках проекта «Волшебный день чтения – 2022» состоялось замечательное собрание людей и книг. Это было настоящим чудом встречи, когда каждый превратился в повелителя слов, умеющего слушать и говорить.

В течение нескольких часов школьники общались в студии писателей «Почувствуем мир словом» с известной детской писательницей Ниной Дашевской, пытаясь найти ответ на вопрос: «Сколько вообще необходимо слов, чтобы жить?». Задача перед школьниками была весьма сложной. И немудрено – Нина Дашевская – автор книг «Вилли», «Второй», «День числа Пи», «Около музыки», «Тео – театральный капитан», «Я не тормоз» и другие. Но, ко всеобщему удовольствию, каждый остался при своём мнении.

Не менее интересной оказались диалоги с писательницей Анастасией Строкиной, автором книг «Бусина карманного карлика», «Держиоблако», «Девятая жизнь кота Нельсона», «Кит плывет на север», «Совиный волк». Было много споров, поскольку сама встреча прошла под девизом «Я так хочу поговорить!»

Писательница и художница Евгения Чарушина-Капустина увлекла юных и взрослых книгочеев увлекательной беседой «Как я говорю с миром?»

На встрече присутствовали представители известных детских издательств «Самокат», «Поляндрия», «Бумкнига», «Белая ворона», «Детское время».

После традиционного волшебного чаепития «с котом» в творческой мастерской художника Михаила Бычкова «Узнаем Петра Первого и его эпоху» ребята увидели иллюстрации к новой книге, посвященной Петру Первому.

Все участники праздника получили в подарок новые книги.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО