Ансамбль «Фейерверк» покорил жюри международного конкурса

29 марта младшая группа Образцового детского коллектива «Хореографический ансамбль «Фейерверк» Морозовского отдела детского творчества участвовала в Международном фестивале-конкурсе «Весеннее настроение» в рамках Международного фестиваля «Волшебная феерия».

Конкурс был серьёзный. Коллективы из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Светогорска, Череповца, Великого Новгорода, Новгородска, Карелии, Ленинградской, Тверской, Псковской областей привезли на конкурс свои лучшие номера.

Ребята показали своё мастерство в номерах «Крутуха» и «Через ножку». Оба номера получили звание Лауреата 1 степени! А в лотерею, проводимую на конкурсе, ансамбль выиграл сертификат на бесплатное участие в Международном конкурсе «Зимние узоры – 2023». Поздравляем «Фейерверк» с победой и желаем покорения новых творческих вершин!

Андрей Карпенков