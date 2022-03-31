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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Ансамбль «Фейерверк» покорил жюри международного конкурса

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29 марта младшая группа Образцового детского коллектива «Хореографический ансамбль «Фейерверк» Морозовского отдела детского творчества  участвовала в Международном фестивале-конкурсе «Весеннее настроение» в рамках Международного фестиваля «Волшебная феерия».

Конкурс был серьёзный. Коллективы из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Светогорска, Череповца, Великого Новгорода, Новгородска, Карелии, Ленинградской, Тверской, Псковской областей привезли на конкурс свои лучшие номера.

Ребята показали своё мастерство в номерах «Крутуха» и «Через ножку». Оба номера получили звание Лауреата 1 степени! А в лотерею, проводимую на конкурсе, ансамбль выиграл сертификат на бесплатное участие в Международном конкурсе «Зимние узоры – 2023». Поздравляем «Фейерверк» с победой и желаем покорения новых творческих вершин!

Андрей Карпенков

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