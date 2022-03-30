Две медсестры из Всеволожского района награждены медалью Луки Крымского

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами за высокий профессионализм и добросовестную работу по организации и оказанию медицинской помощи. Среди отличившихся медработников – двое из Всеволожского района.

Так, медалей Святого Луки Крымского были удостоены медицинские сестры ‍Всеволожской клинической межрайонной больницы Ольга Костромина и Ульяна Семенистых. Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин отправил во Всеволожскую больницу правительственные телеграммы с личными поздравлениями и теплыми пожеланиями.

Напомним, что медаль Святого Луки Крымского утверждена 19 июня 2020 года и вручается за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и профессионализм, проявленные при исполнении профессионального долга.