В Ленобласти отметили День партизанской славы

Ленинградская область 29 марта отметила особую дату в календаре памятных событий региона – День партизанской славы. Ровно 80 лет назад, весной 1942 года, в блокадный Ленинград был отправлен первый партизанский обоз.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, местом памятных мероприятий стал мемориал «Разорванное кольцо». Здесь собрались ветераны, жители Всеволожского и Кировского районов, делегации из Новгородской и Псковской областей, поисковики, музейщики и участники мемориального проекта «Партизанский обоз».

– Ровно 80 лет назад была перевернута еще одна славная страница в истории битвы за Ленинград, сделан еще один шаг к победе над фашизмом, – прокомментировал событие глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – Прибытие продовольственного партизанского обоза в блокадный Ленинград сегодня кажется настоящим чудом! Только подумать: на территории, оккупированной врагом, крестьянами, которые сами испытывали голод и нужду, было собрано 223 подводы с продовольствием. Преодолев более 100 километров по тылам врага, партизаны доставили жизненно необходимые продукты в голодающий город.

Митинг стал финалом проекта «Партизанский обоз», к которому подключились Ленинградская, Новгородская и Псковская области. В рамках проекта была организована выставка, а также прошел ряд памятных встреч. И вот, цикл тематических мероприятий получил свое логическое завершение у мемориала «Разорванное кольцо» – в месте, где в годы Великой Отечественной войны формировалось партизанское движение и проходил путь героев, переправлявших продовольствие.

В Ленинградской области также представили экспозицию проекта и передали в Музей обороны Ленинграда реплику знамени 2-й Ленинградской партизанской бригады. Выставку, посвящённую партизанскому обозу, организовали на территории мемориального комплекса «Румболовская гора».

Отметим, что День партизанской славы вошел в календарь памятных дат Ленинградской области относительно недавно – соответствующий закон был подписан главой региона семь лет назад. Этот день призван сохранить память о вкладе, который внесли участники партизанского сопротивления в героическую оборону города и освобождение Ленинградской земли от захватчиков.

Фото Антона Ляпина