Во Всеволожске прошел вокальный фестиваль-конкурс «На крыльях музыки»

25 марта в Культурно-досуговом центре «Южный» прошёл муниципальный фестиваль-конкурс вокальных коллективов «На крыльях музыки». Его организатор – Дворец детского и юношеского творчества Всеволожского района, а участие в нём принимали только коллективы, работающие на платформе ДДЮТ. Они приехали из Всеволожска, Разметелево, Кудрово, Гарболово, из Колтушей и Вартемяг.

Фестиваль-конкурс «На крыльях музыки» проходил в третий раз. В прошлом году из-за ковидных ограничений его пришлось проводить дистанционно. Дети записывали свои выступления на видео. И вообще, в течение последних двух лет наши музыкальные коллективы стали привыкать к выступлениям онлайн. Однако нынешний фестиваль «На крыльях музыки» стал первым конкурсом, где артисты выступили перед зрительным залом. А для этого кому-то пришлось перестраиваться. И конечно, в первый раз после большого перерыва это было нелегко.

Тем не менее взыскательное жюри поблагодарило участников за то, что они сумели создать хорошее настроение. «Конкурс превратился в настоящий праздник», – говорили члены жюри. Потому что какие бы события ни происходили в мире, дети мечтают и поют о прекрасном будущем. Названия песен, прозвучавших в этот день, говорили сами за себя, например «Чудеса приходят на рассвете» (авторы – В. Орлов, М. Славкин), «Крыльями ангела» (музыка и слова А. Ольханского), «Прекрасная планета» (А. Лядова, А. Брицын). Было представлено много русских народных песен, хорошо прозвучали произведения патриотического характера, например «Служить России» (авторы И. Резник, Э. Ханок), «Знаете, каким он парнем был» (Н. Добронравов, А. Пахмутова). И конечно же было много посвящений любимым папам и мамам.

Конкурс оценивался в номинациях: «Академическое пение», «Эстрадное пение», «Народное пение» и «Дебют». Не хочется здесь выделять тех или иных детей – все они старались в меру своих возможностей. Отметим только, что в нескольких номинациях подряд были награждены детско-юношеский хор «София» и Образцовый ансамбль русской музыки и песни «Узорица». Эффектно смотрелись юные артисты из Образцового детского коллектива Музыкально-хоровая студия «Гармония», вокального ансамбля «Голос-АРТ», Образцового детского коллектива хоровая студия «Тоника», хорового коллектива «Созвучие» и фольклорного ансамбля «Веретёнце».

Отдельно следует рассказать о жюри. В него вошли преподаватель отдела эстрадного и народного пения Санкт-Петербургского музыкального училища имени М.П. Мусоргского Ж.В. Виноградова и преподаватель класса вокала Санкт-Петербургского музыкально-педагогического училища О.Н. Лузина. Председателем жюри стал заслуженный работник культуры РФ, отличник народного просвещения, лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог дополнительного образования государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга», художественный руководитель детской хоровой студии «Искра» (Санкт-Петербург) В.А. Комаров. Сюрприз состоит в том, что в следующем учебном году эти три педагога будут сотрудничать с ДДЮТ Всеволожского района в рамках программы «Наставники России». И сейчас, во время фестиваля-конкурса, они присматривались к коллективам, с которыми предстоит работать.

Владимир Алексеевич Комаров после этого поделился своим мнением с корреспондентом:

– Замечательно, что в вашем районе за время пандемии детское творчество оказалось не в провале. Сохранились музыкальные коллективы, и они производят хорошее впечатление. Но им есть куда расти. Хочется дать совет: желательно организовать взаимодействие с коллективами из других районов Ленинградской области. Ведь у каждого педагога – своё образование. А когда они смотрят, как ставят творческие номера в других районах, какой там выбирают репертуар для детей, это будет только способствовать росту.

В заключение хочется добавить, что администрация ДДЮТ выражает большую благодарность Культурно-досуговому центру «Южный» за предоставленную для детского фестиваля площадку.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона ЛЯПИНА