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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Весеннее «Пиццикато» звучало во Всеволожске

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В концертном зале Детской школы искусств им. М. И. Глинки г. Всеволожска 24 марта прошёл районный конкурс обучающихся струнно-смычковых отделений детских школ искусств Всеволожского района «Пиццикато».  

В конкурсе приняли участие     обучающиеся из г. Всеволожска, г. Сертолова, п. Колтуши и п. Кузьмоловский. В жюри конкурса входили преподаватели класса скрипки и виолончели   районных школ.

Жюри под председательством преподавателя Колтушской школы искусств Максимовой Е.С. назвало победителей. Ими стали: Максимова Светлана, Серова Диана, Лунгу Ана, Круглова Кристина.  Гран-при был присуждён Классне Елизавете.

Владимир Шемшученко

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