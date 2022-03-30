Активистов Всеволожского района приглашают поохотиться на колеса

Экологический командный квест «Охота на колеса» в этом году стартует 1 апреля и продлится до 30 июня. Экоактивисты Всеволожского района могут подключиться к масштабной игре и сделать родные леса чище.

Цель экоквеста – ликвидировать свалки покрышек на природе. После формирования команды-участника будет выбрано время и место проведения игры. За активность и эффективную работу команды получат баллы, а по итогам квеста определят победителей.

К участию приглашают как сформированные команды, так и энтузиастов-одиночек. Также вы можете сообщить организаторам квеста о местах со стихийной свалкой покрышек. Чтобы принять участие в квесте, необходимо заполнить анкету https://forms.gle/sbzUkrGzwzsYLxuQ6