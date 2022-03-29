Представители Всеволожского района приняли участие в этнофестивале «Вера. Добро. Единство»

Представители государственных органов, российских и зарубежных образовательных и общественных организаций, национально-культурные и религиозные организации приняли участие во II Этноконфессиональном форуме-фестивале «Вера. Добро. Единство».

К мероприятию также присоединились студенты вузов из стран Евразии: Казахстана, Армении, Индии, Латвии, Литвы и из регионов России (Перми, Москвы, Ленинградской области, Грозного, Смоленска, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга).

– Севастополь становится столицей патриотического движения, в том числе в межнациональной среде, – отмечает заместитель генерального секретаря «Ассамблеи народов Евразии», руководитель Представительства Ассамблеи народов Евразии в Ленинградской области Юрий Паламарчук. – Говорить о вере, добре и единстве в наше непростое время в многонациональном обществе, значит делиться драгоценным опытом и объединять усилия для укрепления единого Отечества.

Спикеры обсудили важность открытого диалога и преодоления культурных барьеров. Особое внимание уделялось важности организации просветительских мероприятий.

Отметим, что в середине апреля Представительство Ассамблеи народов Евразии в Ленинградской области проведет патриотический марафон городов-героев «Дорога жизни».

Ирэн Овсепян

Фото из архива «В.в.»