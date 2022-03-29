Патриоты Всеволожского района могут принять участие в конкурсе «Zа нами правда!»

Проект «Zа нами правда!» объявил федеральный конкурс на лучший патриотический контент в поддержку спецоперации России на Украине.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, ленинградцы регулярно проводят акции в поддержку российский военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Теперь все желающие поддержать наших солдат и офицеров, защищающих Родину, могут получить ценные призы за творческий подход и активность.

Принять участие в конкурсе просто – достаточно прислать авторский материал на сайт https://zanamipravda.ru/ или в социальные сети проекта. Причем участники никак не ограничены в формате – выразить свою поддержку можно через стихи, песни, слоганы, видео или фото. Самые креативные и интересные работы будут поощрены подарками, в том числе бесплатными подписками на отечественные онлайн-сервисы и одеждой с фирменной символикой проекта.