В Ленобласти пройдет фестиваль молодых избирателей

Избирательная комиссия Ленинградской области приглашает молодежный актив региона к участию в XIV Фестивале молодых избирателей. Фестиваль традиционно пройдет в два этапа – два отборочных (межрайонных) этапа и финал.

Для участия в межрайонных отборочных этапах Фестиваля необходимо не позднее 6 апреля направить заявку в Избирательную комиссию Ленинградской области по электронной почте: iklenobl@mail.ru.

Заявка должна включать следующую информацию: кто направляет команду, название команды (после подачи заявки менять название нельзя), список участников команды (не более 9 человек, ФИО, какую образовательную или молодежную организацию представляет), контактный телефон руководителя команды и общее фото команды.

Соревнования в отборочных (межрайонных) этапах состоят из двух частей: «Визитка» (представление команды) и домашнее задание на тему: «Мое время! Моя страна! Мой выбор!». Представители Всеволожского района примут участие в отборочном этапе 8 апреля в Волхове. Финал фестиваля пройдет 13 мая в Гатчине.

Подробнее с положением фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте Леноблизбиркома.

Фото из архива «В.в.»