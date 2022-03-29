Всеволожский школьник выиграл олимпиаду по информатике

Ученик 11 класса лицея № 1 во Всеволожске Михаил Минаев стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, ленинградские школьники стали призерами по ряду дисциплин Всероссийской олимпиады. Так, в испытаниях по химии от Ленинградской области призером заключительного этапа стал 11-классник Киришского лицея Дмитрий Мефодьев. Призером заключительного этапа по французскому языку стала ученица 10 класса Всеволожской гимназии «Грейс» Ева Бородаенко.

Отметим, что заключительный этап олимпиады стартовал 18 марта и продлится до 30 апреля.