Во Всеволожске отметили Всемирный день театра

В минувшие выходные, 26 марта, Всеволожский народный драматический театр показал спектакль «Иллюзия счастья» по Ф.М. Достоевскому. Спектакль прошел при полном аншлаге, со смехом и аплодисментами.

По окончании режиссеру театра И.А. Троицкой вручили Диплом «За преданность театральному искусству и популяризацию русской классики» районного театрального фестиваля «Арлекино».

А 27 марта, в воскресенье, в большом зале ЦКД состоялась творческая встреча театральных коллективов Центра культуры и досуга, посвященная Всемирному дню театра.

Зрители посмотрели: «Граф Нулинъ» по А.С. Пушкину в исполнении актеров народного театра (режиссер И.А. Троицкая); этюды ребят из Молодежного музыкально-драматического театра-студии «Отражения» (рук. – О.И. Шишов) и миниатюру «В трамвае» по М.М. Зощенко эстрадной студии «Театр в миниатюре» (рук. В.А. Алиева).

Спасибо коллективам нашего очага культуры за доставленную радость, приобщение к искусству! Ждём новых спектаклей!

Катерина КАБАНОВА