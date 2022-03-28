Образцовый хореографический ансамбль «Надежда» отличился на международном конкурсе

Танцоры из Всеволожского района отличились на VIII Всероссийском фольклорном конкурсе «Сохраняя традиции». Образцовый хореографический ансамбль «Надежда» стал лауреатом второй и третьей степени.

Фестиваль проходит при поддержке комитета по межнациональным отношениям Санкт-Петербурга и Постоянного представительства Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ.

– Хочется пожелать всем коллективам успеха, – отметила во вступительном слове главный специалист отдела межнациональных отношений Санкт-Петербургского Дома национальностей Разия Орлова. – Такие мероприятия проводят с целью популяризации народного творчества, сохранения многонационального культурного наследия России и развития народной дипломатии путем установления культурных связей между народами.

Специалист отметила, что фестиваль является местом, где встречаются народные таланты со всего мира, чтобы познакомиться друг с другом и поделиться своим культурным опытом.

– Знаменитая Елена Образцова часто говорила, что выход на сцену для нее всегда праздник, – отметила пианистка, заслуженный деятель культуры Российской Федерации, лауреат международных фестивалей-конкурсов Людмила Зорина. – Сцена – это удивительное пространство, оно как будто просвечивает душу. Помните, что нет предела совершенству. В наше удивительное время все чаще вспоминают Федора Михайловича Достоевского, его слова о том, что красота спасет мир. Хочется добавить, «только в том случае, если мир спасет красоту…» Такие фестивали сохраняют красоту традиций и сердец.

Ирэн Овсепян

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