Новая школа в Осельках начнет работу 1 сентября

Здание школы полностью достроено и подключено к инженерным сетям, сейчас ожидается заявление на ввод объекта в эксплуатацию от застройщика. Новое учреждение в Лесколовском поселении рассчитано на 300 учеников и включает в себя дошкольное отделение на 100 мест.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в школе предусмотрены библиотека, спортзал и актовый залы. В детском саду будут оборудованы музыкальный и физкультурный залы, а также уличные игровые площадки для досуга на свежем воздухе. Принимать в новом садике будут малышей от одного года.

Строительство образовательного учреждения началось в феврале 2020 года по государственной программе «Современное образование Ленинградской области». Учиться в школе также смогут дети из соседних населенных пунктов.