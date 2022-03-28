Активные всеволожцы пройдут «10 тысяч шагов к жизни»

17 апреля во Всеволожске пройдет Всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни», в рамках которой участники пройдут 5 километров северной или фоновой ходьбой в сопровождении инструктора.

Маршрут пройдет по городской велодорожке, старт и регистрация – на улице Героев (у кольца велодорожки). Присоединиться к акции может любой желающий – для этого достаточно прийти к месту регистрации 17 апреля в 11.00.

Отметим, что участники акции сами выбирают, в каком темпе пройти заветные 10 тысяч шагов – здесь нет ограничений по времени, возрасту или уровню спортивной подготовки. Смысл мероприятия в пропаганде здорового образа жизни: ведь по рекомендации ВОЗ именно такое расстояние необходимо проходить в день для поддержания нормальной физической активности.