Танцевальный коллектив из Всеволожска победил в хореографическом конкурсе

Школа современной хореографии «Грани» под руководством Юлии Гагариной завоевала награды на хореографическом конкурсе «Ассамблеи искусств». Конкурс, в котором принимали участие несколько десятков коллективов, проходил в Санкт-Петербурге.

Ансамбль получил звание лауреата I степени в номинации «Современная хореография» и лауреата II степени за представленный эстрадный стилизованный танец. Отличились и солисты коллектива: Алиса Шапринская, Анн, Дяченко и Вероника Аридова. Танцовщицы стали лауреатами первой, второй и третьей степени соответственно.

– Смысл любого творчества – создавать то, чего раньше до тебя не было, – призналась в интервью газете «Всеволожские вести» руководитель коллектива Юлия Гагарина. – В процессе вдохновения автор старается максимально выложиться, вкладывая в свое произведение частицу своей души. Поэтому произведение получается уникальным. В искусстве соревнование и борьба за лидерство – это вовсе не главное. Основная цель – это развитие души.

Ирэн Овсепян