Работники культуры Всеволожского района отметили профессиональный праздник

Есть у работников культуры Всеволожского района добрая традиция – в свой профессиональный праздник посещать историко-культурное место. В этом году выбор пал на этнографический парк «Богословка», расположенный в пяти километрах от Северной столицы на живописном берегу Невы, где накануне Всероссийского Дня работника культуры состоялось районное мероприятие «Культура. В ногу со временем!».

Под руководством опытных экскурсоводов гости осмотрели реконструированные памятники Русского Севера: колокольню 1670 года, церковь 1708 года, часовню XVIII века, крестьянский дом 1871 года и хозяйственный двор XIX века, а также прикоснулись к предметам быта, увидели костюмы крестьян, дворян и даже русских воинов, расписали на память глиняные игрушки.

Торжественное мероприятие открыла начальник отдела культуры администрации Дарья Воробьёва:

– Для меня большая честь лично поприветствовать и поздравить вас с грядущим профессиональным праздником. Пользуясь случаем, я также поздравляю вас от лица администрации Всеволожского района. Есть такая профессия – дарить людям тепло, любовь и радость. Это о вас, работники культуры. Вы своим творчеством и любовью к своей профессии зажигаете сердца, создаёте праздник, открываете заветные двери в мир прекрасного, учите любить и радоваться каждому дню. Вы — творческие работники открываете людям мир прекрасного. Благодаря этому дару вы делаете жизнь людей лучше. Спасибо вам за работу. Желаю вам успехов в творчестве и, конечно же – здоровья!

Ну какой же праздник без подарков! Благодарность Губернатора Ленинградской области за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие культуры Ленинградской области объявлена Жанне Дьяконовой – заместителю директора по учебно-воспитательной работе (Агалатовская школа искусств).

Почётной грамотой Главы администрации Всеволожского района награждены: Валерия Гусакова – специалист по эстрадному вокалу (Янинский сельский культурно-спортивный досуговый центр), Галина Елезова – балетмейстер (КДЦ «Бугры»), Марина Фатькина– художественный руководитель (ДК «Свеча»), Наталья Тимофеева – главный бухгалтер (КДЦ «Южный»), Елена Валеева – заведующий отделом Всеволожского ЦКД, Марина Ладвищенко – заместитель директора по учебно-воспитательной работе (Детская школа искусств посёлка им. Морозова), Татьяна Еремеева – преподаватель по классу баяна и аккордеона (Кузьмоловская школа искусств), Марина Халаджиева – преподаватель отделения музыкального искусства (Сертоловская детская школа искусств), Ирэна Каллас – преподаватель (Колтушская школа искусств).

Благодарности Главы администрации Всеволожского района удостоены: Рената Симанкова – главный специалист отдела культуры администрации Всеволожского района и Геннадий Коновалов – заместитель директора по административно-хозяйственной части (КДЦ «Токсово»).

После поздравлений и дружеской трапезы для участников праздника была организована развлекательная программа и концерт.

Владимир Шемшученко

Фото Антона Ляпина