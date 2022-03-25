На ваших плечах – покой России

30 июля 2021 года глава администрации Всеволожского района А.А. Низовский лично вручил медали «Ветеран боевых действий» троим участникам контртеррористической операции в Чечне. Все трое когда-то служили во внутренних войсках МВД.

Один из них – Алексей Сергеевич ИВАНОВ. С 1978 года он живёт в нашем городе. Здесь он окончил школу № 1, занимался в секции бокса и в начале декабря 1994 года был призван в армию. Попал в 49-й отдельный полк оперативного назначения. В то время полк базировался в Санкт-Петербурге (возле Дворцовой площади).

Курс молодого бойца Алексей Иванов проходил в посёлке Лемболово. Когда был объявлен набор желающих служить в спецназе, вызвались 50 добровольцев. Все они были включены в учебную роту специального назначения (УРСН). Но только 13 из них смогли пройти до конца испытания на физическую и психологическую выносливость. Среди этих тринадцати был и Алексей. Надо сказать, что летом 1995 года 49-й отдельный полк оперативного назначения был преобразован в 33-ю отдельную бригаду оперативного назначения внутренних войск МВД России. Сейчас это – тактическое соединение войск национальной гвардии РФ, базируется в посёлке Лебяжье Ломоносовского района. А УРСН, где служил Алексей, вскоре была переименована в ГСН (группу специального назначения).

Горячие будни в Чечне

В мае 1995 года полк был введен на Северный Кавказ, в город Гудермес. Перед полком была поставлена задача по поддержанию правопорядка в этом втором по значимости городе Чечни и его окрестностях. Однако покоя не предвиделось. Потери в полку начались очень быстро. Одним из первых погибших был житель нашего, Всеволожского района – Александр Юрьевич Варзетов. Мы немного расскажем об этом человеке, потому что он тоже служил во внутренних войсках МВД России. Он окончил школу в посёлке Бугры. Его отец был награждён орденом Красной Звезды за боевые действия в Афганистане, а сын – Александр – орденом Мужества за Чечню. 16 июня 1995 года Александр стоял на блокпосту в Гудермесе, когда боевики совершили нападение. Он первым кинулся в бой, но получил смертельное ранение. Имя А.Ю. Варзетова навсегда увековечено на мемориале на Румболовской горе во Всеволожске…

А теперь вернёмся к спецназовцам. Они выполняли самые разные задачи, начиная от сопровождения колонн с боеприпасами, горюче-смазочными материалами, продуктами из Грозного, Моздока, Кизляра и заканчивая зачистками населённых пунктов от боевиков. Конечно, попадали в боестолкновения, опасности следовали по пятам.

Но осенью 1995 года в Гудермесе наступило некоторое затишье. И на этом фоне поступил приказ – выбрать в группе специального назначения офицера, прапорщика и шестерых надёжных солдат, чтобы направить их в Грозный. Среди этих ребят был Алексей Иванов. В Грозном им доверили охранять командующего войсками Северо-Западного округа внутренних войск МВД России генерал-лейтенанта Л.Я. Червоткина. В тот период в столице было неспокойно, случались теракты, и командующему понадобилась дополнительная охрана (его опасения были не напрасными, потому что незадолго до этого – 6 октября 1995 года – в Грозном произошло покушение на генерал-лейтенанта внутренних войск А.А. Романова). Когда наши спецназовцы находились в Грозном, они стали свидетелями мощного взрыва на небольшом рынке. Собственно, боевики хотели подорвать Дом правительства. А рынок находился рядом с этим Домом, и по ошибке основной удар пришёлся на него. Алексей Иванов своими глазами видел, какие были жертвы и разрушения.

Боевики в тот месяц активизировались в связи с тем, что 18 декабря 1995 года в Чечне должны были состояться выборы в Государственную Думу. Войска МВД РФ обеспечивали безопасность во время выборов, а ваххабиты сделали всё, чтобы их сорвать. Когда группа вместе с Алексеем Ивановым уезжала из Гудермеса, то думали, что им в Грозном будет горячо, а у товарищей, в Гудермесе, намного спокойнее. Получилось – наоборот.

Полузабытый подвиг в Гудермесе

Уже находясь в Грозном, Алексей узнал, что 14 декабря отряды Салмана Радуева и его пособников совершили нападение на Гудермес. Это нападение имело ту же цель – сорвать выборы. Алексей и его товарищи сразу выразили желание вернуться в Гудермес, на помощь своим, но генерал-лейтенант Л.Я. Червоткин несколько дней их не отпускал, потому что в Грозном тоже ожидали терактов.

Тем временем в Гудермесе 600 хорошо вооружённых боевиков захватили больницу, окружили комендатуру и железнодорожный вокзал. В комендатуре находился ОМОН из Вологды и Калининграда. Омоновцы запросили помощь. Помощь пошла к ним с трёх сторон.

Но прорваться сквозь кольцо боевиков смогла только группа спецназа из 33-й бригады. Это были как раз товарищи Алексея Иванова.

А руководил группой его командир – капитан внутренних войск МВД Игорь Вячеславович Кирсанов. Группа была на БТРах, но во время прорыва несколько человек получили ранения или погибли. Это произошло 14 декабря 1995 года, с тех пор в 33-й отдельной бригаде оперативного назначения каждый год 14 декабря отмечается как День памяти. Прибыв в комендатуру, капитан Кирсанов разместил своих раненых на втором этаже. Теперь однополчане Алексея оказались в окружении вместе с вологодским ОМОНом. Продуктов и боеприпасов было достаточно, но в первый же день боевики отрезали водопровод. Спецназовцы и их раненые остались без воды. Приходилось залезать на крышу комендатуры, собирать там снег и растапливать. Доставалось по полкружки на человека. А в это время дудаевцы под окнами кричали: «Сдавайтесь! Вас бросили, и никто не придёт на помощь». Они не сдавались, хотя за первые три дня без медицинской помощи умерло несколько раненых. Капитан Кирсанов принял решение пробиться через кольцо окружения, чтобы вывезти оставшихся раненых и тела погибших. Их погрузили на БТР, а капитан Кирсанов, взяв в помощь семерых спецназовцев, пошёл вперёд, чтобы разведать маршрут. В районе бензозаправочной станции разведгруппа попала в засаду. Капитан Кирсанов и один из его бойцов получили смертельные ранения. Пятеро попали в плен (со временем их обменяли на пленных чеченцев). И только одному бойцу из группы удалось вернуться назад в комендатуру…

Чтобы выдавить С. Радуева из города, были стянуты разные подразделения войск. Здесь были и отряды

СОБРа, и отряды ОМОНа. Вместе с ними в город вошли спецназовцы, которые наконец-то были отпущены генерал-лейтенантом Л.Я. Червоткиным. Алексей Сергеевич Иванов принял участие в боях по освобождению Гудермеса и в освобождении своих однополчан.

К тому времени его товарищи провели в окружении целую неделю. Выйти из комендатуры они смогли только 20 декабря. А потом узнали, что боевики воевали с их командиром – даже с мёртвым. Тело капитана Кирсанова было изуродовано до неузнаваемости. И местный старик-чеченец пожалел его и тайком спрятал. Когда пришли наши, старик показал, где лежит капитан Кирсанов. Этот офицер внутренних войск МВД был награждён орденом Мужества посмертно и захоронен у нас, во Всеволожском районе, на Ковалёвском кладбище.

В 2019 году полковник А.М. Щеглов переиздал свою книгу «Крещённые огнём. Гермес-95». В переиздание вошла глава, написанная по воспоминаниям нашего земляка – Алексея Иванова. В 1996 году Алексей Иванов продолжил службу в Гудермесе, был назначен заместителем командира взвода спецназа. О своих личных подвигах он рассказывать отказался. Сообщил только, что в «горячей» точке отслужил 1 год и 4 месяца. За это время ни разу не был ранен или контужен. Наверное, на войне был везунчиком. Это подтвердилось и в последние дни службы. Уже демобилизация была на носу, когда в августе 1996 года его группа на двух БТРах выехала на задание. Сержант спецназа Иванов находился на первой по счёту машине. В это время боевики установили на дороге управляемый снаряд. Расчёт был на то, чтобы взорвать первый БТР, а второй остановится сам. Но что-то у боевиков не заладилось. И взрыв произошёл не под днищем первого БТРа, а в промежутке между первой и второй машиной. В результате только некоторые военнослужащие получили ранения, но все остались живы. А в сентябре 1996 года сержанта Иванова с группой товарищей «бортом» отправили в Питер и уволили в запас…

Спецназ – это на всю жизнь

После окончания службы в армии Алексей Сергеевич 13 лет работал в частной охране, дошел до должности заместителя директора охранного предприятия. Одновременно окончил юридический факультет в Государственном университете аэрокосмического приборостроения. Вырастил достойного сына. А начиная с 2014 года работает во Всеволожской районной администрации. Сначала он был на должности специалиста, а с 2017 года работает начальником сектора организации транспортного обслуживания населения.

Но война не прошла для него бесследно. Она наградила его настоящими друзьями, проверенными в боях. Они до сих пор общаются и ездят друг к другу в гости, несмотря на обширную географию их проживания – кто живёт в Карелии, кто в Мурманске и Мончегорске, а кто в Белгороде – в общем, разбросаны по всей России. Но они на всю жизнь остаются спецназовцами.

Людмила ОДНОБОКОВА, Фото из архива А.С. Иванова