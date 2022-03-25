Здесь был Пушкин. А вы?

Вы давно посещали музей? Только честно. Нет? А-а-а, пандемия, ограничения, QR-коды. Безусловно, всё это больно ударило по культурным объектам, да ещё так, что их посещаемость, как утверждают эстеты, снизилась втрое.

Теперь многочисленные ограничения сняли. Музейные работники облегченно выдохнули. Посетители тоже рады. Самое время наверстать упущенное, и значит, посетить один из популярных музеев Всеволожска – усадьбу Приютино. Тем более что на каникулах для детей и взрослых придумали немало интересных программ. Уникальность, атмосферность, дачная история… Всего и не перечислишь. Поэтому чем сто раз прочитать-услышать – лучше один раз увидеть.

Живая история музея

Исторически это удивительное место на карте нашего города занимало 32 гектара с двух сторон от нынешней Дороги жизни. Шли годы, десятилетия, столетия… Сейчас от некогда огромного поместья осталось всего 11 га. Корреспондент «Всеволожских вестей» побывала в музее-усадьбе и поговорила с директором Ольгой Михайловной Морозовой о том, как сделать объект привлекательным для посетителей.

…В кабинете руководителя музея почти нет свободного места. Некогда большая комната кажется крошечной. Все пространство заставлено экспонатами. Есть здесь и мольберт. На нем красуется портрет именитого баснописца и известного чревоугодника Ивана Андреевича Крылова кисти неизвестного художника. У Ольги Михайловны расписана каждая минута. Стыжусь, что она тратит на меня своё время. Возглавив музей, Ольга Морозова была немало удивлена, что многие ее коллеги слышали, но не бывали в этом интересном месте в пригороде Санкт-Петербурга. Она поняла, что ее главная миссия – сделать музей популярным.

От идеи сразу же приступили к делу. Культурный объект стали продвигать в социальных сетях, разработали собственный сайт, усадьба стала доступной и в цифровом формате Google Maps. Затем подтянулись представители областных и федеральных СМИ. С завидной регулярностью они стали ездить в пригород Петербурга. Так, постепенно, стала распространяться добрая слава о Приютино.

– Моя мечта – воссоздать знаменитую баньку, в которой любил париться и жил в ней каждое лето на втором этаже 30 лет знаменитый тучный баснописец, которого хозяйка Елизавета Марковна ласково называла «Крылочкой», – рассказывает на ходу директор. – Но прежде всего в музее нужно восстановить людскую и второй господский дом. Реконструкция только этих двух зданий дала бы много новых возможностей. В наших фондах очень много уникальных артефактов. Все экспонаты – вовсе не склад мертвых реликвий, а кладезь живой истории, у истоков которой стоял Алексей Николаевич Оленин. Хозяин летней дачи Приютино был неординарной личностью: государственный секретарь, действительный тайный советник, директор Публичной библиотеки, президент Академии художеств. Его супруга – Елизавета Марковна славилась необычайным гостеприимством. Здесь, в летней усадьбе, бывали Пушкин, Жуковский, Глинка, Карамзин, Брюллов.

Когда Ольге Михайловне предложили возглавить музей, она пришла сюда с сыном как обыкновенный посетитель.

– Купили билет, прошлись по залам, погуляли, – рассказывает собеседница. – Была изумлена, когда мой обычный и прагматичный ребенок-подросток в восторге сказал, что тут удивительная аура. «Это тихое обаяние, тени знаменитейших людей на фоне северной природы могут привлечь посетителей», – мелькнуло у меня в голове. Есть в музее семейная история. Так почему не раскрутить ее? Отдельный интерес посетителей к дочери хозяев дачи – Анне Олениной. В музее этому немало материалов посвящено. И неспроста. Ведь именно в нее безответно был влюблен Александр Сергеевич Пушкин. Несостоявшийся роман подарил миру стихи «Я вас любил…» Уж очень это романтичная история. Знаете, когда людям рассказывают об этом, они радуются. Не это ли наша основная цель? В музее каждый год отмечают день рождения великого поэта. Стараются удивить посетителей оригинальными задумками и программами.

«Есть дача за Невой, верст двадцать от столицы»

…В усадьбе подлинные произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства прошлых столетий. Тут же коллекция печатной и оригинальной графики, которая включает более 3,5 тысячи единиц. Её авторы П. Басин, Сильвестр Щедрин, Александр и Карл Брюлловы, О. Кипренский, В.А. Жуковский, Ф.И. Иордан, М.И. Теребенев, П.А. Оленин и другие художники. Уникально и собрание живописи. Здесь хранятся работы А.Г. Варнека, И. Ромбауэр, Б. Митуара, А.О. Дезарно. Мебель датируется эпохой классицизма. Причем коллекция составляет более 400 предметов.

– Сейчас мы готовимся к школьным каникулам, – продолжает Ольга Морозова. – Очень обрадовались, когда узнали об отмене ковидных ограничений Запланировали много интересного. К примеру, во время интерактивной программы «Остались на столе подсвечники одни…» участники не только познакомятся с усадьбой, но и узнают об истории осветительных приборов непосредственно на примере коллекции. После экскурсионной части программы посетители смогут проявить свои творческие способности в декорировании и создать свой неповторимый подсвечник. Международному дню театра будет посвящена постановка Образцового детского театрального коллектива «Люди и куклы». Прозвучат отрывки из пьес Мольера, диалоги и монологи. Посетители смогут принять участие также в программах «Приют для добрых душ…», «Печать хозяина усадьбы, экскурсиях «Звуки старого дома», «И в сказке, и наяву».

Отдельная тема – интерактивная экскурсия «Звуки старого дома» для семейных групп. Вы слышали когда-нибудь, как скрипит перо по бумаге?

Вы помните, что 200 лет назад, когда ещё не было электричества, – зажигали свечи, топили камины… Вот в такое путешествие в страну старинных звуков всех приглашает Музей-усадьба «Приютино»…

– Два столетия назад гостеприимный дом Алексея Николаевича Оленина называли «приютом для добрых душ», – говорит Ольга Михайловна. – В доме звучали музыка и детский смех, в домашнем театре разыгрывались представления. В финале программы «Звуки старого дома» – «Литературная гостиная», где, по традиции дома Олениных, посетителей ждут игра в шарады, буриме, инсценировка басен И.А. Крылова. Сегодня наши посетители – представители разных поколений. Сложнее всего привлечь подростков. Захватить такую аудиторию – большой успех. И у нас это получается. Да, найти ключик к душе тех, кому за двенадцать, нелегко. Но успешной приманкой могут стать герои начала XIX века. Их бунтарство, возможно, тот успешный конек, благодаря которому можно открыть замочек в душе подрастающего поколения. Что касается самых благодарных посетителей – это люди с ограниченными возможностями здоровья. Они, как правило, самая добрая и благодарная аудитория. А еще всегда радостно, когда приходят дети.

Шаг к переменам

Напомним, по результатам конкурса «Звезда культуры» 2021 года лучшим среди музеев региона стал Литературно-художественный музей-усадьба «Приютино».

– В этом заслуга нашего дружного коллектива, – считает Ольга Морозова. – Мои коллеги любят экспериментировать и у них много творческой энергии. Они настоящие профессионалы, которые получают удовольствие от своей работы. Считаю, что у нас гигантский потенциал, который должен привлечь туристов. Жаль, конечно, что во Всеволожске только один такой музейный культурный объект, связанный с культурой первой трети XIX века. Поэтому немного сложно организовывать туры к нам. Но по этой части мы активно ведем сотрудничество с музеями Петербурга. Они нам не конкуренты, так как у нас совершенно другая история.

Приютино – не роскошный дворец или помпезный замок, а дачная история. Рискну предположить, что аналога нашему музею нет во всей России. И этим неоспоримым преимуществом необходимо воспользоваться. Сегодня у Приютино много разных партнеров. Ведется сотрудничество с волонтерами из Петербурга, которые приезжают на выходные и помогают поддерживать порядок в большом хозяйстве.

– В последнее время наши фонды пополнились новыми экспонатами, – с гордостью рассказывает директор музея. – Заведующий сектором новых поступлений Государственного Эрмитажа Виктор Михайлович Файбисович подарил гравюру и статьи о ней, которые вышли в 1813 г. в период заграничных походов и имели большой резонанс в Европе. Автором проекта памятника, изображенного на гравюре, являлся А.Н. Оленин.

Большую мемориальную, художественную и историческую ценность имеют предметы, преподнесенные бывшим директором музея Львом Валентиновичем Тимофеевым. Они, несомненно, будут использоваться на временных выставках, а также учитываться при составлении тематико-экспозиционного плана новой экспозиции. Профессор Олег Юрьевич Андреев подарил музею французские часы известного мастера и стол в классическом стиле. Все экспонаты представляют большой интерес.

…За последние годы здесь всё серьезно изменилось: в Приютине продвинулись в разработке программ для детей и семейной аудитории, многие пристрастились к воскресным концертам. Ведь музыка звучала в усадьбе всегда, и камерные концерты здесь очень органичны, они погружают гостей в атмосферу усадебного дома. Правда, если мечтать о будущем музея-усадьбы, то всё просто: хотелось бы увидеть усадебный комплекс и территорию парка отреставрированными. Думается, это стало бы прекрасным подарком для ленинградцев.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина