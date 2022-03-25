В музее-усадьбе Приютино подготовили большую культурную программу на весенние каникулы

Литературно-художественный музей-усадьба «Приютино» – настоящая жемчужина Всеволожска. В этом уютном загородном имении, некогда принадлежавшем семье видного деятеля русской культуры Алексея Николаевича Оленина, в разные годы бывали многие знаменитые люди – поэты, писатели, художники, музыканты, актеры конца XVIII – первой половины XIX веков.

Но и сегодня, в XXI веке, усадьба живёт в своём удивительном мире и встречает многочисленных гостей. Старинный дом словно обрёл второе дыхание, в его интерьерах проходят экскурсии, творческие встречи, концерты. Особенной любовью пользуется здесь подрастающее поколение. Для детей и молодёжи в дни школьных каникул подготовлена большая интересная программа.

26 марта в 11.00. Интерактивная программа «Остались на столе подсвечники одни…» (Программа для семейных групп с детьми. Рекомендованный возраст детей от 9 до 13 лет).

27 марта в 12.00. К Международному дню театра. В постановке Образцового Детского театрального коллектива «Люди и куклы» ДДЮТ Всеволожского района прозвучат отрывки из пьес Мольера, диалоги и монологи.

30 марта в 12.00. Программа «Приют для добрых душ…»: экскурсия по музею-усадьбе, а также показ диорамы В.Д. Поленова «Волшебные картинки». (Программа для семейных групп с детьми. Рекомендованный возраст детей 9+).

31 марта в 12.00. Интерактивная экскурсия «Звуки старого дома», для семейных групп (7+).

1 апреля в 13.00. Тематическая экскурсия «И в сказке и наяву». (Программа для семейных групп с детьми. Рекомендованный возраст детей от 7 до 13 лет). Продолжительность 30 мин.

2 апреля в 11.00. Интерактивная программа «Печать хозяина усадьбы». (Программа для семейных групп с детьми. Рекомендованный возраст детей от 10 до 14 лет).

3 апреля в 12.00. Интерактивная экскурсия «Звуки старого дома», для семейных групп. (7+).

Дополнительная информация по тел. 8 (813-70) 29-500.

Фото Антона Ляпина