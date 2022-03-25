В Ленинградской области проходит первый этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»

В период с 14 по 25 марта 2022 года, жители Ленинградской области смогут сообщить о фактах, связанных с нарушением законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах, по специальному выделенному на период проведения Акции телефону «горячей линии»: 8 (812) 573-79-96.

Главная цель акции — привлечь общественность к участию в противодействии незаконному обороту наркотических и психотропных веществ Мы призываем всех вас проявить бдительность и неравнодушное отношение и принять активное участие в предоставлении соответствующей информации.