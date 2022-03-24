Творческие встречи в «Роднике» объединяют любителей поэзии

В третью декаду марта музыкально-поэтический салон «Родник» провел два значимых мероприятия.

В концертном зале Всеволожской детской школы искусств с успехом прошла презентация книги Александра Пацовского «За Кавказ». Основные события, описанные в поэме “Последний из Багратидов”, происходят на рубеже XVIII – XIX вв. на территории Восточной Грузии в период вхождения Картли-Кахетинского царства в состав Российской империи. Поэма “Мегрельский капкан” является логическим её продолжением. Основные события происходят в самом начале XIX в. в Мегрелии, Имеретии, Абхазии и Гурии. Произведения написаны в стихотворной форме, что по замыслу автора должно способствовать наилучшему восприятию данного исторического материала.

А в Доме культуры «Свеча» п. Романовки в содружестве с литературно-музыкальным салоном «Вдохновение» прошёл День памяти поэта Людмилы Костиной. По традиции перед началом мероприятия были зажжены свечи. В этот раз, к сожалению, они были поминальные. В январе Людмила Костина в семейном кругу отметина 75-летие, а вот с коллегами «по цеху» отпраздновать не успела. Друзья-поэты Людмилы Костиной увидели снятый к юбилею фильм, услышали стихи и песни на её стихи.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО