Гимназистка из Всеволожска стала призером Всероссийской олимпиады школьников

18 марта стартовал заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников. По результатам последнего дня испытаний по французскому языку призером заключительного этапа стала ученица 10 класса всеволожской гимназии «Грейс» Ева Бородаенко.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, олимпиада школьников проводится по 24 общеобразовательным предметам. Сильнейшие ученики страны будут бороться за звание лучших в своих дисциплинах до конца апреля.

Отметим, что дипломы олимпиады, действующие четыре года, дают право поступления в российские вузы без вступительных испытаний на направления подготовки, соответствующие профилю олимпиады.