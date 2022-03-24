В экономику Всеволожского района в 2021 году было инвестировано 8 миллиардов рублей

Сегодня, 24 марта, во Всеволожске прошел совет по улучшению инвестиционного климата. Бизнес и власть решили определить болевые точки и найти пути для оздоровления экономики в непростой ситуации.

Местные предприниматели говорили о том, как сложно быстро реагировать на современные вызовы и санкции, а представители иностранных фирм, ориентированные на экспорт, рассказали, что готовы продолжать работу, но им нужны рынки сбыта.

– Как будет складываться дальнейшая ситуация в экономике, пока сложно прогнозировать, – отметил во вступительной речи глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – Показатели говорят о том, что благодаря мощной поддержке губернатора и правительства Ленинградской области наша экономика планомерно развивалась. Мы шли вперед достаточно быстрыми темпами. Объем иностранных инвестиций только в прошлом году составил около 8 миллиардов рублей. Мы надеемся сохранить свое лидерство в экономике Ленинградской области.

Напомним, что на бывшую площадку «Форд» пришел новый инвестор. Предприятие анонсировало масштабный проект по выпуску запчастей для концернов Hyundai и Кia, в частности чехлов на новые модели автомобилей.

– Не стану все покрывать лаком, ситуация на самом деле сложная, – откровенно отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов. – Мы видим структурный экономический кризис. В последний раз такая ситуация возникла в 1998 году, а еще раньше – в 1990-м. Последующие проблемы в мировой экономике – например, финансовый коллапс 2008 года – носили больше макроэкономический характер, когда после сильного спада сразу идет большой подъем. Сложность структурного кризиса в том, что из-за него некоторые отрасли экономики перестают существовать, что очень болезненно. Люди теряют работу.

По прогнозам экономический спад составит до 10%. К примеру, в 1990-м этот показатель составил 40%. Правительство Ленинградской области работает с предпринимателями региона и старается, по мере своих возможностей, поддержать реальные отрасли.

Как рассказывали сами предприниматели, в условиях нынешней «экономической войны» сложно прогнозировать, что будет дальше. Бизнес готов к импортозамещению, но для этого ему нужны оборотные средства. Но нынешние процентные ставки кусаются. Поэтому к правительству обратились за помощью: поддержать рублем, а если точнее – грантами. На Совете поговорили о нехватке как квалифицированной рабочей силы, так и «синих воротничков».

– Завтра на заседании штаба по экономике я передам губернатору Александру Дрозденко ваши вопросы, – пообещал заместитель председателя правительства. – Правительство в рамках своих полномочий старается быстро реагировать на проблемы и решать их.

Ирэн Овсепян

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