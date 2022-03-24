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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Всеволожский парк Песчанка закрывается на просушку

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С 4 по 22 апреля общественное пространство «Парк Песчанка» закрывается на весеннюю просушку. Сквозной проход через парк также будет недоступен.

Просушка необходима для специального покрытия парковых дорожек – весной они сильно пропитаны влагой, что делает полотно более чувствительным к нагрузкам. Давая возможность покрытию высохнуть, можно увеличить срок эксплуатации дорожек и избежать дорогостоящей реставрации.

Кроме того, «весенние каникулы» позволяют привести территорию в порядок после зимы: вычистить скопившийся за сезон мусор, облагородить клумбы, а при необходимости провести мелкий ремонт.

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