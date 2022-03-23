Театральный фестиваль «Всеволожская весна» покажет 11 спектаклей

Главное культурное событие Всеволожского района – областной фестиваль Государственных театров Ленинградской области и Санкт-Петербурга «Всеволожская весна» – стартует 9 апреля. За две недели именитые театры покажут 11 спектаклей, большая часть из которых пройдут во Всеволожске.

Пригласительные билеты начнут выдавать 30 марта в кассе Всеволожского центра культуры и досуга (г. Всеволожск, Колтушское шоссе д. 110), по будним дням с 14.00 до 19.00, по субботам – с 14.00 до 18.00. Распространение билетов осуществляется путем свободной выдачи (одному жителю не более 2-х пригласительных билетов не более чем на 2 спектакля). На детские спектакли с возрастным ограничением 6+ пригласительные билеты выдаются только на ребенка.

Почти все спектакли пройдут на большой сцене Всеволожского ЦКД.

9 апреля в 17.00 состоится открытие фестиваля. Санкт-Петербургский театр мюзикла и комедии «АлеКо» покажет фантастическую «Петра внезапно явленье» (Алексей Козырев, 16+).

10 апреля в 12.00 Санкт-Петербургский театр «Легенда» поставит детский музыкальный спектакль «Приключения Федоры» (Корней Чуковский, 3+).

11 апреля в 19.00 Драматический театр «На Литейном» Кен Людвиг ставит экстравагантную комедию «Примадонны» (16+).

14 апреля в 19.00 Драматический театр «Комедианты» покажет фар-детектив «Дачницы» (Владимир Карасев, 16+).

16 апреля в 12.00 Лодейнопольский драматический театр-студия «Апрель» покажет детский спектакль «Вождь краснокожих» (О. Генри, 6+).

16 апреля в 18.00 Лодейнопольский драматический театр-студия «Апрель» ставит трагикомедию «Последняя любовь» (Валерий Мухарьямов, 16+).

17 апреля в 12.00 Государственный театр драмы и кукол «Святая крепость» г. Выборг покажет детскую сказку «Козявочка» (Татьяна Уфимцева, 5+).

17 апреля в 18.00 Государственный театр драмы и кукол «Святая крепость» г. Выборг покажет комедию «Правда-хорошо. Счастье лучше» (Александр Островский, 14+).

19 апреля в 17.00 Драматический театр «Комедианты» ставит сказку для детей и взрослых «Брысь! Или истории кота Филофея» (Валерий Зимин, 6+).

20 апреля в 19.00 Драматический театр на Васильевском покажет эксцентричную историю «Две дамочки в сторону севера» (Пьер Нотт, 16+).

23 апреля в 17.00 состоится закрытие фестиваля. В этот день пройдет творческая встреча с заслуженным артистом РФ Юрием Гальцевым (14+).

И только один спектакль фестиваля пройдет в Санкт-Петербурге (на Литейном пр., д. 51): 16 апреля в 19.00 Драматический театр «На Литейном» покажет зрителю безумный день с одним антрактом «Женитьба Фигаро» (Пьер Бомарше, 16+).

Вход на спектакль осуществляется только при наличии пригласительного билета. Справки по телефону: 8 (813-70) 23-633, 20-910.

Доп. информация на сайте ВЦКД.РФ и группе vk.com/club29307793