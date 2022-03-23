Повелители грозы

Наш сегодняшний рассказ – о тех, кто, образно говоря, «повелевает грозами, тучи разводит руками» и знает про погоду больше, чем все остальные жители планеты. 23 марта вот уже не один десяток лет люди редкой профессии – метеорологи – отмечают свой профессиональный праздник.

Первое мировое сообщество «предсказателей погоды» появилось уже в 1872 – 1873 годах, когда была учреждена Международная метеорологическая организация (ММО). После Второй мировой войны в 1951 году ММО стала одним из специализированных агентств ООН, получив новое название – Всемирная метеорологическая организация (ВМО). То есть тесное международное сотрудничество между учеными-метеорологами было официально оформлено гораздо раньше, чем между учеными других специальностей.

Это неудивительно: когда в конце позапрошлого столетия была составлена первая карта погоды на планете, стало очевидно, что по сути она может эффективно работать только как международная служба, организованная в масштабах всего земного шара. Понятно, что атмосферные процессы над поверхностью земли развиваются вне связи с государственными границами и политическим устройством того или иного государства. И только с учетом данных метеорологов всей планеты можно в той или иной степени предсказать или объяснить, почему в жаркой Италии и Испании нынче весной выпал небывалый снег, а на Крайнем Севере России раньше всех мыслимых сроков зацвели подснежники.

Мировые центры погоды – в Москве, Вашингтоне и Мельбурне – собирают данные со всего мира, включая информацию о погоде с искусственных спутников земли, и эти прогнозы позволяют избежать непоправимых разрушений и жертв. Хотя далеко не всегда… В этой «погодной сфере» еще так много тайн, загадок и необъяснимых явлений, над разгадкой которых бьются ученые всего мира, что разгадывать их придется не только нашим современникам, но и всем последующим поколениям ученых.

О любви к облакам и грозам

Юрий Михайловский и Лариса Кашлева – ученые-метеорологи. Тот редкий случай, когда люди много лет не только идут по жизни рука об руку, но и занимаются одним делом, смотрят и мыслят в одном направлении. Можно сказать, смотрят на облака. Житейские бури их не страшат, а грозы как природные явления им интересны с точки зрения науки.

Живут Лариса и Юрий Павлович, по их мнению, «в самом лучшем месте на земле» – в деревне Воейково, где находится старейшее научное учреждение страны – Главная геофизическая обсерватория имени А.И. Воейкова, основанная в 1849 году. Работают в старейшем в нашей стране Российском государственном гидрометеорологическом университете. Преподают тем, кому предстоит работать в этой интереснейшей сфере – изучать атмосферные явления, анализировать, сравнивать, давать долгосрочные и краткосрочные прогнозы и, конечно, делать выводы о будущем планеты.

– А самое главное, мы, как и все ученые, пытаемся понять суть явлений, происходящих в природе, – рассказывает Лариса. – Моя профессия – метеоролог, но я поработала и синоптиком, и радиометеорологом, поэтому понимаю взаимосвязь всех процессов в природе. В университете мы готовим синоптиков и климатологов, радиометеорологов и агрометеорологов. Это наша армия рыцарей погоды, объединенных одним словом: метеорологи. Мы с Юрием Павловичем занимаемся одним из самых малоизученных направлений: физика атмосферы и атмосферное электричество.

Лариса Кашлева и Юрий Михайловский защитили кандидатские диссертации как физики-математики. На их счету десятки интереснейших монографий и научных докладов. Тема диссертации Юрия Павловича человеку неискушенному ничего не скажет: «Электризация конвективных облаков». Но давайте попытаемся понять, что за этим стоит и почему это так важно для всех нас. Михайловский рассказывает о привычных явлениях в природе поэтически образно и по-научному точно:

– Начнем с начала: конвекция означает «восходящий». То есть восходящее движение. Проще говоря, когда теплый воздух поднимается вверх и постепенно там охлаждается. Пар превращается в капельки, капельки в льдинки растут и начинают падать вниз. И вот вам гроза или град или всё вместе. Как на картинке из школьного учебника: круговорот воды в природе. Там это наглядно показано – как рождается дождь, как появляется град, как облака накапливают это. И облака – это источник жизни, потому что именно они перекачивают соленую океаническую воду, опресняют её и разносят по всей территории земли. Кое-где лишку выливают, кое-где воды категоричеки не хватает. Вот, к примеру, Крым – это крайне сухое место, там крайне редки такие явления, как дождь. Прошедшее лето – исключение, что Крым заливало. Значит, что-то происходит в природе неожиданное и необъяснимое. А надо объяснить, чтобы понимать, в каком направлении будем двигаться. В этом задача ученого: увидеть явление, изучить и объяснить его и, если необходимо, – найти, как с ним сосуществовать и использовать в мирных целях, если так можно выразиться.

И ещё о чудаках…

Ещё один интереснейший факт из биографии Михайловского: он любимый ученик знаменитого «охотника за небесным электричеством», как называли современники ученого с мировым именем, доктора физико-математических наук Илью Имянитова. Именно этого ученого Даниил Гранин вывел в качестве главного героя, ученого-физика из его знаменитого романа «Иду на грозу».

В научном арсенале Имянитова – изобретение приборов для измерения электрических полей в атмосфере, объемных зарядов атмосферы и облаков. Это он придумал «летающую лабораторию» в самолете, которую до сих пор используют в своих опытах современные ученые, «идущие на грозу». Он написал немало книг, в том числе о природе такого малоизученного явления, как шаровая молния, и прекрасное литературное эссе о чудаках.

Спрашиваю Юрия Павловича, а каково это, идти на грозу, когда даже мы, просто пассажиры, знаем, что полеты отменяются, если объявлено грозовое предупреждение. Ну а уж если самолет попадает в грозовое облако, то это может закончиться очень плохо. А тут люди сознательно идут на грозу.

– Да, опасно, – соглашается Михайловский. – Много было всякого. Были и чрезвычайные ситуации, довольно-таки опасные. Один раз у нас загорелся двигатель в Сухуми, были проблемы с самолетами, которые могли закончиться плачевно.

А почему люди идут на грозу, вы спрашиваете? Точно не во имя любви к риску. Чтобы понять, откуда там берутся заряды такой силы. Вот как я рассказываю своим студентам: что из себя представляет облако? Это тот же самый атмосферный воздух, в который вкраплен газ, то есть пар воды. Вот он здесь, он кругом! То есть он неотъемлемая часть атмосферы. А потом из этого «ничего» получаются такие мощные энергетические существа, как облака, и буквально за каких-то полчаса все может измениться. Неизвестно, откуда берутся такие чудовищные электрические заряды – до сих пор человечество не знает до конца, как же это происходит?! Загадка!

– То есть вот этот громовой в буквальном смысле слова разряд, молния, который может убить, сжечь…?

– Да, который может убить живое существо, может поджечь, в том числе и самолет.

Ключевые слова, определяющие научные интересы Ю.П. Михайловского, грозовые облака, облачные заряды, электризация, ионная электризация, крупа, град – все эти, казалось бы, столь привычные для нас явления природы, для него предметы исследования. Во имя научной истины, чтобы понять природу этих явлений, Михайловский десятки раз «шел на грозу». А Лариса, его будущая жена, признается, что ей с детства были интересны самые обычные явления природы: почему идет дождь? Откуда берется гроза? И почему одна снежинка – ещё не снег? Но говорим мы с Ларисой Владимировной и с Юрием Павловичем о тех самых чудаках, без которых мир, а тем более – научный мир, наверняка стоял бы на месте.

– Это, наверное, прозвучит даже немного наивно, но ученый должен уметь мечтать, – убеждена Лариса Кашлева. – Хотя я думаю, что ученый прежде всего занимается тем, что ему очень интересно узнать. То есть вот это человеческое любопытство – тот мотор, который движет теми, кто занимается изучением окружающего мира.

– Я думаю, Лариса права. Я, например, с детства знал, что хочу быть ученым, потому что мне всегда было интересно знать, как устроен этот мир. Я после института, к примеру, отработал по распределению три года в Институте судовой электротехники и технологии, где занимался совершенно другими вещами, но занимался, видимо, настолько хорошо, что когда я собрался уходить в Геофизическую обсерваторию, меня начальник вызвал и сказал «Юра, я тебе зарплату повышу на 50 рублей, только оставайся! Куда ты уходишь, зачем?» 50 рублей тогда были немалые деньги, но я сказал: «Нет, я хочу заниматься объективными законами природы, то есть теми, которые существуют независимо от людей, от политического устройства в мире. То есть вот гроза – она и в Африке гроза! А если в той же Африке выпадает вдруг снег, то надо понять, почему это вдруг случилось. Что за этим стоит. Мне это бесконечно интересно.

Татьяна ТРУБАЧЕВА