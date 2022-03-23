Доступность дошкольного образования в Ленобласти на особом контроле губернатора

На прошедшей во вторник, 22 марта, встрече главы 47-го региона Александра Дрозденко с депутатами областного ЗакСа, в частности, обсуждалась проблема обеспечения маленьких жителей Ленинградской области местами в детских садах, а также меры по ликвидации очередей в дошкольные учреждения. На повестке дня стоял вопрос, связанный главным образом с ситуацией в наших молодых городах Кудрово и Мурино.

В настоящее время в Ленобласти детские сады посещает более 90 тысяч детей. При этом в очереди состоят без малого 26 тысяч детей, из них в возрасте от 3 до 7 лет – более 14,5 тысячи. Пока проблема остается, хотя и не в такой острой фазе, как прежде, – по словам председателя комитета образования ЛО Вероники Ребровой, в ближайшее время планируется к выдаче порядка 21 тысячи направлений в детсады. В ходе встречи глава профильного ведомства отметила, что плановое комплектование региональных учреждений дошкольного образования на текущий и следующий год начнется с 15 апреля.

Известно, что доступность дошкольного образования находится на особом контроле губернатора Ленобласти. В связи с этим в регионе продолжается возведение новых детсадов, реновация давно работающих, выкуп у застройщиков встроенно-пристроенных помещений для размещения в них детсадовских групп с дальнейшей передачей их муниципалитетам. Также область способствует развитию частных детских садов.

В своем докладе Вероника Реброва отметила, что в самое ближайшее время в молодых городах Всеволожского района появится девять новых детских садов. В течение 2022–2023 годов планируется ввести в эксплуатацию 5 дошкольных учреждений в Мурино и 4 – в Кудрово. Таким образом, общая численность новых мест в дошкольных учреждениях Всеволожского района только в этих городах превысит 1000.

Светлана ЗАВАДСКАЯ