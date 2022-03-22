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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Юные пианисты соревновались во Всеволожске

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Во Всеволожской детской школе искусств им. М.И. Глинки 20 марта прошёл конкурс «Юный пианист», в котором приняли участие 38 учеников из пяти школ района: ДШИ им М.И. Глинки, ДШИ п. им. Морозова, Сертоловской ДШИ, Кузьмоловской и Колтушской школ искусств.

Юные конкурсанты исполняли сонатины, сонаты и пьесы.

Жюри во главе с председателем – преподавателем музыкального училища им. Н.А. Римского-Корсакова Алисой Юрьевной Брацлавской определило победителей в разных возрастных категориях. Лавры достались: Василисе Суворовой, Александре Дульцевой, Анне Бунцевой, Валерии Вихровой, Софье Кантарович, Доминику Сальному, Вере Захаровой, Марии Саутенковой, Анастасии Митиной, Анне Кукушкиной, Светлане Гуджабидзе, Диане Логиновой.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

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