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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Депутат Государственной Думы Светлана Журова проведет прием жителей Всеволожского района

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В рамках региональной недели приемов партии «Единая Россия» 30 марта состоится прием граждан депутатом Государственной Думы Светланой Журовой.

Прием пройдет по предварительной записи с 10.00 до 12.00. Телефон для записи: 8 931 350-06-75.

Отметим, что Светлана Сергеевна частый гость в нашем районе. Олимпийская чемпионка живет во Всеволожске и принимает активное участие в общественной и политической жизни Всеволожского района.

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