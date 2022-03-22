Депутат Государственной Думы Светлана Журова проведет прием жителей Всеволожского района

В рамках региональной недели приемов партии «Единая Россия» 30 марта состоится прием граждан депутатом Государственной Думы Светланой Журовой.

Прием пройдет по предварительной записи с 10.00 до 12.00. Телефон для записи: 8 931 350-06-75.

Отметим, что Светлана Сергеевна частый гость в нашем районе. Олимпийская чемпионка живет во Всеволожске и принимает активное участие в общественной и политической жизни Всеволожского района.