В Ленобласти стартовал конкурс детского рисунка «Охрана лесов от пожаров»

Проявить фантазию и художественные таланты могут школьники и воспитанники детских садов Ленобласти, а также коллективы школьных лесничеств. В качестве конкурсной работы ребята могут подготовить рисунок на тему «Лесной пожар – страшное бедствие», а также плакат или баннер «Берегите лес от пожара!».

Конкурс объявлен питомником зубробизонов «АлМа» и комитетом по природным ресурсам Ленинградской области. До 27 апреля включительно идет прием конкурсных работ, а уже 1 мая будут объявлены итоги. Победители получат памятные призы, а лучшие работы превратятся в социальную рекламу и украсят собой билборды в региональных лесничествах и на дорогах области.

Подробнее о конкурсе в группе организаторов https://vk.com/lenoblbison