Дети Всеволожского района могут получить бесплатную путевку в лагерь «Островки»

С 1 апреля начинается приём заявлений на получение бесплатных путёвок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в детский оздоровительный лагерь «Островки». Провести лето весело и с пользой могут ребята от 6 до 16 лет, зарегистрированные и проживающие на территории Всеволожского района.

Комитет по опеке и попечительству предоставляет путевки нескольким категориям детей. Так, путевки могут получить: дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети – жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети – жертвы насилия; дети, проживающие в малоимущих семьях; дети – с отклонениями в поведении (состоящие на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних); дети, жизнедеятельность которых нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.

Для получения бесплатной путёвки в Комитет по опеке и попечительству необходимо представить следующие документы:

заявление родителя (законного представителя) на предоставление путёвки (с указанием желаемого месяца);

паспорт заявителя (законного представителя) детей (оригинал и копию);

свидетельство о рождении ребенка (паспорт – детей, достигших возраста 14 лет) (оригинал и копию);

документ, подтверждающий факт проживания ребенка на территории Всеволожского муниципального района (Форма № 9, Форма № 3, Форма № 8, договор аренды, договор найма жилого помещения, справка из школы, справка из администрации по месту жительства, свидетельство о собственности на недвижимость);

документ, подтверждающий принадлежность ребёнка к определённой социальной категории, указанной выше.

Получить дополнительную информацию можно в Комитете по опеке и попечительству: e-mail: putevki2020@mail.ru; vsevopeka@mail.ru; телефоны: 8 (813-70) 20-316, 8 952 273-76-98; официальный сайт: www.vsevksv.ru; группа «ВКонтакте»: https://vk.com/vsevksv. Контактное лицо: Выборнова Оксана Алексеевна.

Гончарова Ирина Геннадьевна председатель комитета по опеке и попечительству