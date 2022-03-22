Во имя добра и милосердия

В течение многих лет администрация Всеволожского района активно взаимодействует с общественными организациями. С этой целью проведутся встречи в поселениях с членами ветеранских и молодёжных сообществ и представителями общественности.

Сегодня на вопросы «В.в.» отвечает руководитель Всеволожской районной общественной организации «Центр поддержки ветеранов и пенсионеров «Дорога жизни» Елена Фролова.

– Елена Ивановна, возглавляемая вами общественная организация в районе появилась сравнительно недавно…

– Регистрация состоялась в декабре прошлого года. Само название её – «Дорога жизни», – как вы понимаете, имеет значимый для жителей района смысл. В этом же месяце были получены все правоустанавливающие документы, и уже в январе текущего года мы получили свидетельство о государственной регистрации, что позволило участвовать в конкурсном отборе на предоставление субсидии из бюджета Ленинградской области, а также, в конкурсе на выделение гранта из средств Всеволожского района для осуществления уставной деятельности.

Для получения субсидии и гранта подготовлен социальный проект «Домашний многофункциональный центр для ветеранов и пенсионеров», проведены все конкурсные процедуры. Наши усилия увенчались успехом – мы получили средства и приступили к работе.

– Давайте вернёмся к сути проекта…

– Многие пожилые люди, к сожалению, вследствие разделения полномочий по различным видам услуг для населения часто просто не знают, куда обратиться для решения тех или иных своих проблем. По старой доброй привычке многие из них обращаются в комитет по опеке и попечительству, который ранее назывался комитетом по социальной защите населения… И, увы, по вышеуказанной причине не получают ответов на интересующие их вопросы.

Для этого, по сути, и создан «Домашний многофункциональный центр», где каждый ветеран и пенсионер может бесплатно получить информационную, психологическую, юридическую, гуманитарную, а в случае возникновения трудной жизненной ситуации – материальную помощь.

Мы также берём на себя функции навигации, т.е. сообщаем, куда именно гражданину следует обратиться, и даже осуществляем доставку и сопровождение маломобильных граждан в соответствующие организации. Причём организация по оказанию помощи ветеранам организована в режиме «Одно окно».

Также специалисты Центра не только помогут оформить бумаги, подать заявление на получение льгот и оформление социальных выплат, проконсультируют по формам и видам социальных услуг, но и возьмут на себя полностью социальное сопровождение до полного решения проблемы обратившихся за помощью ветеранов и пенсионеров.

Отметим, что люди часто жалуются на то, что не могут дозвониться по телефонам «горячей линии» в учреждения социальной защиты населения или попасть на приём к специалистам. Мы им в этом помогаем.

– Естественно, для осуществления вашей деятельности нужны сотрудники…

– В настоящее время мы формируем «первичные ячейки» в поселениях района, т.е. рассказываем о нашем проекте представителям власти, депутатам, активным гражданам и находим добровольных помощников, поскольку в решении проблем пожилых людей заинтересованы все.

Мы уже встречались с жителям Мурино, Токсово, Девяткино и Бугров и приглашали их вступить в нашу организацию. И они живо откликались на наши предложения.

При этом у нас сейчас активно идёт процесс заключения соглашений о взаимодействии. В первую очередь это будут соглашения в целях обмена информацией со всеми общественными организациями, имеющими юридическое лицо, в которых на учёте состоит достаточно большое количество ветеранов.

Мы также информируем пожилых людей о существующей в сфере социальной защиты услуги «Заботливый сосед» – это оказание помощи пожилым маломобильным людям со стороны соседей, с которыми заключается договор на оказание на короткий срок, особенно в зимнее время, социальной помощи.

– Находят ли отклик ваши инициативы среди молодёжи?

– Сегодня уже в стадии подписания у нас находится соглашение о взаимодействии с Молодёжным центром «Альфа», поскольку сейчас идёт активное развитие сети молодёжных объединений во всем Всеволожском районе, которые этот центр так или иначе объединяет.

Также мы хотим выстроить сотрудничество с государственными учреждениями (Центрами социального обслуживания и др.), чтобы за нашей организацией был «закреплён» специалист в той или иной области социальной защиты. И тогда по договорённости мы бы уже шли в эти государственные органы с собранными и подготовленными вопросами граждан. И это было бы полезно для всех.

В рамках нашего проекта предусмотрены средства на издание информационных буклетов, которые мы будем распространять среди населения. В них будет рассказано о нашей деятельности и указаны все контакты.

Совсем недавно мы защитили проект, суть которого состоит во взаимодействии с Комитетом социальной защиты населения Ленинградской области. Проект так и называется «Информирование и повышение юридической грамотности граждан». В рамках этого проекта при благоприятном исходе конкурса будет выпущено 3000 буклетов, плакаты и видеоролики, рассказывающие о всех мерах социальной поддержки, на которые имеют право наши ветераны и пенсионеры Всеволожского района.

Скажем, что в нашем проекте заложены средства на чествование юбиляров, достигших 85-летия, и посещение музеев, театров и проведение экскурсий. Несколько таких мероприятий мы уже осуществили и будем осуществлять впредь, учитывая пожелания людей.

– Ну что ж, давайте тогда покажем всем заинтересованным лицам, куда им обращаться за помощью:

Телефоны: 8 952 232-36-96 (секретарь), 8 952 355-42-69 (председатель общественной организации Фролова Елена Ивановна), еmail: vsevcentr2021@mail.ru, группа ВК: https:/vk.com/club210623050, адрес: г. Всеволожск, ул. Сергиевская, д. № 122.

Беседовал вёл Владимир ШЕМШУЧЕНКО