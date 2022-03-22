Агалатовская школа искусств может расшириться

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский посетил Агалатовскую школу искусств. Во время небольшой экскурсии, проведенной директором Натальей Бородкиной, был поднят вопрос о возможном расширении школы.

Агалатовская школа искусств – предмет гордости небольшого поселка. За годы работы школа получила признание на самых разных уровнях: в 2018 году стала победителем общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств», а в 2019 году в числе первых вошла в национальный проект «Культура». Сейчас в творческой атмосфере школы искусств занимается более 500 детей – это юные художники и музыканты как из Агалатовского, так и других поселений района.

Однако у школы нет своего здания – учреждение расположено на арендуемых площадях. Собственник готов отдать в аренду по льготной ставке весь этаж, что позволит увеличить площади ровно вдвое. Но вот позволят ли принять такое решение рамки бюджета – будет решать профильная комиссия.

– Необходимо оценить как реальные потребности школы, так и неизбежные издержки, включающие, помимо увеличения арендной платы и коммунальных платежей, еще и ремонт новых помещений на площади 1000 квадратных метров, – отметил Андрей Низовский.

Фото Андрея Низовского в соцсети «ВКонтакте»