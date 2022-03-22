Автопарк Всеволожской поликлиники пополнился тремя автомобилями

Во Всеволожскую поликлинику для неотложной помощи жителям в 2022 году приобретены три автомобиля по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, во время пятой волны COVID-19 во Всеволожскую КМБ поступило более 33 000 квартирных вызовов. Если на амбулаторный прием пациента врач тратит около 12–15 минут, то при выезде на дом в среднем помощь одному пациенту занимает более получаса, не считая времени на дорогу.

Своевременное оказание медицинской помощи стало возможным благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения, которая была запущена в Ленинградской области в прошлом году. Помимо строительства новых медучреждений, значительная часть программы нацелена на обновление оборудования и автопарка в действующих больницах.

Так, только Всеволожская клиническая межрайонная больница за 2021 год получила 13 автомобилей, ставшие хорошим подспорьем для первичного звена в период пиковых нагрузок. С начала 2022 года врачи больницы получили ещё три машины, которые также помогли оперативно выезжать на помощь больным во время пятой волны.