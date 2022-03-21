Спортсменки Всеволожского района победили на областном фестивале чир спорта

В минувшую субботу, 19 марта, в Токсово прошел фестиваль Лиги школьного спорта Ленинградской области по чир спорту. В соревнованиях приняли участие 15 команд.

Чирлидинг – это спортивное направление, которое сочетает в себе выполнение танцевальных и гимнастических элементов, а также акробатических трюков. Изначально небольшие номера исполнялись командами поддержки во время соревнований по другим видам спорта, однако вскоре чирлидинг стал самостоятельным спортивным направлением.

Как сообщает отдел физической культуры и спорта администрации ВМР, на прошедших соревнованиях команды Всеволожского района заняли 1 место в общекомандном зачете. Также спортсменки заняли лидирующие позиции в танцевальных дисциплинах: «золото» ушло команде «Семь столиц» из Кудровского центра образования № 1, а «серебро» осталось за командой из Новодевяткинской школы. Кроме того, чирлидеры команды «Оккервиль» (Куровский ЦО) заняли первое место в акробатической дисциплине.

Фото отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского района