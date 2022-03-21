Пьяных похитителей платежного терминала во Всеволожске задержали за десять минут
Подвыпившие злоумышленники во Всеволожске украли платежный терминал. 20 марта сотрудники отдела вневедомственной охраны по Всеволожскому району Ленинградской области задержали поддатых налетчиков.
Как сообщает пресс-служба УВО войск национальной гвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, двое граждан «подшофе» зашли в магазин, отключили от сети и похитили установленный около входа платежный терминал, после чего скрылись с места происшествия. Персонал, обнаружив пропажу в 20.45, сразу же нажал кнопку тревожной сигнализации. На помощь незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии.
В ходе следственных мероприятий с помощью записей камер видеонаблюдения росгвардейцы приступили к розыску похитителей. Наряд по горячим следам примерно через 10 минут задержал двоих правонарушителей. Они пытались вскрыть похищенный терминал около одного из домов на Константиновской улице во Всеволожске. Задержанных доставили в 128-й отдел полиции.