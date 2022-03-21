В Кудрово прошла акция поддержки русских солдат «Zа победу»

Жители города Кудрово собрались с флагами и плакатами в парке «Оккервиль», чтобы поддержать солдат русской армии.

Как сообщает издание «Заневский вестник», инициаторами стали активные жители молодого города, которые обратились с идеей провести акцию в муниципалитет. К мероприятию присоединились члены всероссийской общественной организации «Боевое братство» – участники локальных конфликтов в Афганистане, Чечне, Сирии, а также представители ветеранской организации ОМОН (на транспорте) «БАЛТИКА» ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу.

– Ветераны боевых действий не понаслышке знают, что такое пройти через горячие точки, – отметил на акции Герой России Алексей Николаевич Махотин. – Мы понимаем, как тяжело ребятам, выполняющим специальную операцию. Им еще страшнее, чем было нам, потому что фашисты, которые им противостоят, прикрываются мирным населением. Русским солдатам нужно выполнять свою задачу так, чтобы не нанести ущерб простым гражданам. Мы гордимся нашими ребятами и верим в них! Мы победим, потому что там решается будущее России!

В конце участники акции выстроились в букву Z и проскандировали: «Ребята, вперед! Мы с вами! Вы наша армия! Мы ваш народ!», а пилот квадрокоптера сделал памятное видео и фото.

Фото издания «Заневский вестник»