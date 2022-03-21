В день весеннего равноденствия во Всеволожском районе шаманы провели обряд

В воскресенье во Всеволожском районе звенели бубны и горел костер. Мужчины – кто в тюбетейках, кто в папахах, – и восточные красавицы в самых красивых нарядах отметили праздник нового рассвета.

Шаманами овладел дух единства. В День весеннего равноденствия, 20 марта, они провели обряд, в котором молились о мире, взаимопонимании между народами и скорейшем благополучном исходе специальной операции в Украине.

– Мы, безусловно, вне политики, но в связи с последними событиями я понимаю, что я глубокий патриот, – отметил заместитель главного шамана РФ в Петербурге, Ленинградской области и Республике Карелия Кара Бору. – В полнолуние во время обряда мы молились за ребят, которые воюют и которые погибли, просим о том, чтобы всё благополучно закончилось. Страдают люди, и нам от этого плохо.

У многих народов 20 марта считался началом нового года, поэтому приверженцы разных религий в этот день проводят обряды, связанные с возрождением жизни и природы.