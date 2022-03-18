Фестиваль «Березовый сок» приглашает участников

Традиционный ежегодный фестиваль «Берёзовый сок», учреждённый администрацией Всеволожского района, в этом году будет проходить 23 апреля в 12 часов дня в парке «Невский» на территории Дубровского поселения.

Фантазия участников не ограничивается. Согласно тематике фестиваля, они могут представлять на фестивальную программу тематические, сюжетные произведения, литературно-музыкальные композиции, театрализованные постановки в народном стиле, обработки народных песен или авторские произведения, поэтическое творчество. В рамках мероприятия проводится выставка детского рисунка «Берёзка белоствольная».

Кроме интерактивной концертной программы, для гостей фестиваля будет работать Город мастеров.

Заявки на участие принимаются до 8 апреля в КДЦ «Южный» (ул. Московская, 6), по телефону 40-084, электронная почта ufeduloff@mail.ru