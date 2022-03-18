Во Всеволожске прошел концерт «Россия и Крым. Вместе навсегда»

В восьмую годовщину присоединения республики Крым и г. Севастополя к России в концертном зале Культурно-досугового центра «Южный» г. Всеволожска состоялось уже ставшее традиционным районное мероприятие «Россия и Крым. Вместе навсегда».

Перед началом в красочно убранном флагами и тематическими баннерами фойе второго этажа, где звучали песни о России, Отечестве и любви к Родине, волонтёры всем желающим вручили флажки и футболки с надписью «Своих не бросаем», «Карта Крым». Здесь же было организовано чаепитие для участников мероприятия с национальным колоритом (крымский рахат-лукум, чебуреки, крымский чай).

Прологом праздника стало театрализованное флаговое шоу «Триколор» в исполнении шоу-балета «Антре» и вокально-хореографическая композиция «Гимн России», которую представил ансамбль песни и танца «Хохлома».

С приветственным словом к присутствующим обратился председатель районного Совета депутатов, глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев.

– Восемь лет назад Крым вернулся в Россию. Это событие – главная геополитическая победа мирового масштаба. Таких историй – единицы, когда по желанию самих жителей, происходит воссоединение исторических земель, – отметил Вячеслав Евгеньевич. – По долгу службы я неоднократно посещал полуостров с официальными визитами. Впервые делегация от Всеволожского района побывала здесь в 2015 году. Прошло чуть меньше года с момента присоединения Крыма к России. И мы видели тот порыв, эмоциональный подъем жителей и их радость событию, которое произошло в 2014 году. Главным высказыванием тогда у крымчан было: «вы только нас не бросайте». И всегда слышали в ответ: «Россия своих не бросает»!

Зал отреагировал на речь главы района громкими аплодисментами. Также Вячеслав Евгеньевич рассказал о тесном сотрудничестве нашего района с руководителями и депутатами республики Крым и г. Севастополя. Затем он вручил паспорта граждан России юным жителям Всеволожского района. Главный документ в жизни получили: Анофриков Арсений, Петрова Елизавета, Бражник Александр, Куликов Артемий, Вдовенко Максим, Панов Иван.

Ну и конечно же, состоялся замечательный концерт мастеров искусств, который завершился выступлением Народного самодеятельного коллектива хора ветеранов «Радоница» под управлением Елены Черновой. Осталось лишь поблагодарить руководителей района и работников КДЦ «Южный» за доставленную людям радость.

Владимир Шемшученко